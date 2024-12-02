Конфіскація австрійською OMV грошей «Газпрому» стане прецедентом для Європи, — Bloomberg — Finance.ua
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Конфіскація австрійською OMV грошей «Газпрому» стане прецедентом для Європи, — Bloomberg

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Рішення австрійської компанії OMV припинити оплату постачання «Газпрому» може стати прецедентом для інших країн. Вони також прагнуть скоротити свою залежність від російського газового монополіста.
Про це повідомляє Bloomberg.
Юристи кажуть, що прецедент може відкрити шлюзи для аналогічних дій інших фірм, поки справи, що розглядаються, проходять через міжнародні суди. Компанії від італійської Eni SpA до німецької RWE AG заявляють, що їм належить компенсація витрат на заміну поставок, оскільки «Газпром» припинив постачання частини газу в 2022 році.
Як зазначає Bloomberg, компенсації від «Газпрому», яких домагаються компанії, навряд чи отримають грошову виплату від російського газового гіганта і, як і OMV, будуть змушені шукати альтернативні способи повернення грошей.
«Кілька справ перебувають на розгляді, і найближчими місяцями очікується більше компенсацій», — сказала Агнешка Асон, юрист з питань енергетики та запрошений науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень.
За її словами, «якщо європейським імпортерам буде присуджено більше компенсацій — а це, швидше за все, так і буде — і хоча деякі компенсації можуть бути виконані, це чинитиме великий тиск на фінансове становище „Газпрому“».
Можливість нових відключень газу — ще одна причина для трейдерів сумніватися у тому, що російські потоки триватимуть до Європи ще довго. Також у цьому комплексі є санкції США проти «Газпромбанку», який використовується європейськими фірмами для оплати газу, та невизначеність щодо потоків через Україну, коли транзитна угода закінчиться наприкінці року.
Як зазначає Bloomberg, газ — один із небагатьох цінних активів, які Газпром все ще має у Європі. Міжнародні активи компанії скоротилися після націоналізації Gazprom Germania у розпал енергетичної кризи. Арбітражні рішення виносяться у порядку живої черги, й у Європі, на відміну США, вони мають термін дії.
Нагадаємо, OMV заявила, що вона має намір відняти з наступного платежу за газ 230 млн євро, які арбітраж присудив на її користь від «Газпром експорту» як компенсацію збитків внаслідок нерегулярного постачання газу «Газпром експорт» до Німеччини до вересня 2022 року. Ця сума можна порівняти з місячною оплатою «Газпрому» за газ.
За матеріалами:
РБК-Україна
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