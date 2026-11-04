0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мільярдер зі США планує придбати міжнародні активи «Лукойлу» — Reuters

Фондовий ринок
32
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі готує угоду з придбання міжнародних активів російської нафтової компанії «Лукойл», яка перебуває під санкціями.
Про це Reuters повідомили чотири джерела, наближені до процесу продажу.

Як консорціум планує придбати активи «Лукойлу»

За словами співрозмовників, банк, який діє від імені консорціуму, вже викупив заморожені цінні папери «Лукойлу» на мільярди доларів приблизно у десяти американських і британських інвестиційних фондів, а також у депозитарних банків США, які зберігали їх від імені приватних інвесторів.
Папери придбали за 30 центів за кожен долар їхньої номінальної вартості. Така значна знижка зумовлена санкційним статусом активів.
Читайте також
До консорціуму входять Боелі — бізнесмен із Маямі, який володіє частками в бейсбольному клубі Los Angeles Dodgers і баскетбольному клубі Los Angeles Lakers, — а також інвестори з ОАЕ International Holding Company (IHC) та Al Hail Holding. Пропозицію також підтримують сирійсько-катарські брати Аль-Хаят і Корпорація фінансування міжнародного розвитку США (DFC).
Угода передбачає безготівковий розрахунок: заморожені цінні папери «Лукойлу», які перебувають у власності західних інвесторів, зокрема Capital Group, обміняють на міжнародні активи російської компанії.

Чому продаж закордонних активів «Лукойлу» затягнувся

Угода може поставити крапку в процесі продажу закордонних активів «Лукойлу», який триває понад рік. Його розпочали після запровадження США санкцій проти компанії в жовтні 2025 року. У лютому стало відомо, що Вашингтон уповільнив продаж, зокрема, щоб посилити тиск на росію під час переговорів про припинення війни проти України.
Спочатку вартість портфеля оцінювали у 22 млрд доларів, однак згодом вона знизилася, оскільки частина активів припинила роботу. До нього входять нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції в Європі, на Близькому Сході й в Африці.
Читайте також
У грудні минулого року Міністерство фінансів США відхилило пропозицію групи, до якої входив американський банк Xtellus Partners. Тоді у відомстві заявили, що «Лукойл» не повинен отримати від продажу надприбуток у вигляді акцій або грошових коштів.
Консорціум Боелі зміг просунутися в переговорах, пообіцявши розмістити цінні папери на спеціальному ескроу-рахунку, а не передавати їх безпосередньо «Лукойлу», повідомили два джерела.
За даними Reuters, у листопаді минулого року на активи російської компанії претендували понад десять покупців.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems