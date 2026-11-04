Консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі готує угоду з придбання міжнародних активів російської нафтової компанії «Лукойл», яка перебуває під санкціями.

Про це Reuters повідомили чотири джерела, наближені до процесу продажу.

Як консорціум планує придбати активи «Лукойлу»

За словами співрозмовників, банк, який діє від імені консорціуму, вже викупив заморожені цінні папери «Лукойлу» на мільярди доларів приблизно у десяти американських і британських інвестиційних фондів, а також у депозитарних банків США, які зберігали їх від імені приватних інвесторів.

Папери придбали за 30 центів за кожен долар їхньої номінальної вартості. Така значна знижка зумовлена санкційним статусом активів.

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До консорціуму входять Боелі — бізнесмен із Маямі, який володіє частками в бейсбольному клубі Los Angeles Dodgers і баскетбольному клубі Los Angeles Lakers, — а також інвестори з ОАЕ International Holding Company (IHC) та Al Hail Holding. Пропозицію також підтримують сирійсько-катарські брати Аль-Хаят і Корпорація фінансування міжнародного розвитку США (DFC).

Угода передбачає безготівковий розрахунок: заморожені цінні папери «Лукойлу», які перебувають у власності західних інвесторів, зокрема Capital Group, обміняють на міжнародні активи російської компанії.

Чому продаж закордонних активів «Лукойлу» затягнувся

Угода може поставити крапку в процесі продажу закордонних активів «Лукойлу», який триває понад рік. Його розпочали після запровадження США санкцій проти компанії в жовтні 2025 року. У лютому стало відомо, що Вашингтон уповільнив продаж, зокрема, щоб посилити тиск на росію під час переговорів про припинення війни проти України.

Спочатку вартість портфеля оцінювали у 22 млрд доларів, однак згодом вона знизилася, оскільки частина активів припинила роботу. До нього входять нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції в Європі, на Близькому Сході й в Африці.

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У грудні минулого року Міністерство фінансів США відхилило пропозицію групи, до якої входив американський банк Xtellus Partners. Тоді у відомстві заявили, що «Лукойл» не повинен отримати від продажу надприбуток у вигляді акцій або грошових коштів.

Консорціум Боелі зміг просунутися в переговорах, пообіцявши розмістити цінні папери на спеціальному ескроу-рахунку, а не передавати їх безпосередньо «Лукойлу», повідомили два джерела.