Canva оголосила про скорочення 22% штату

Австралійська технологічна компанія Canva, відома однойменною платформою для графічного дизайну, оголосила про масштабну реорганізацію. Передбачається скорочення 1271 працівника, або ж 22% персоналу.

Про зміни повідомила співзасновниця та генеральна директорка Canva Мелані Перкінс. Частині співробітників змінять посади або запропонують переїхати до інших офісів, решту — звільнять.

«Для декого це означатиме зміну посадових обов’язків або пропозицію переїхати до центральних офісів, — зазначила Перкінс у листі. — На жаль, це також означає, що нам доведеться попрощатися з колегами та друзями, які допомогли перетворити Canva на те, чим вона є сьогодні».

Чому Canva скорочує працівників

Перкінс пояснила рішення тим, що компанія вперше за десятиліття зіткнулася зі зниженням темпів зростання, а поточний рік став для неї найскладнішим за всю 13-річну історію.

Зміни в Canva передбачають об’єднання команд Product, Growth та Platform в єдину структуру, що дозволить усунути зайві рівні управління та об’єднати обов’язки, що дублюються.

Надалі Сідней стане головним центром роботи для більшості продуктових команд та фахівців, яким важлива тісна співпраця, а із січня 2027 року більшість працівників із гібридним графіком повинні будуть працювати в офісі два-три дні на тиждень.

Які виплати отримають звільнені працівники Canva

Скороченим співробітникам запропонують вихідну допомогу, яка включатиме щонайменше 6 місяців оплати, 12 місяців страхування, а також підтримку в подальшому працевлаштуванні.