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Canva оголосила про скорочення 22% штату

Фондовий ринок
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Скороченим співробітникам запропонують вихідну допомогу
Скороченим співробітникам запропонують вихідну допомогу
Австралійська технологічна компанія Canva, відома однойменною платформою для графічного дизайну, оголосила про масштабну реорганізацію. Передбачається скорочення 1271 працівника, або ж 22% персоналу.
Про зміни повідомила співзасновниця та генеральна директорка Canva Мелані Перкінс. Частині співробітників змінять посади або запропонують переїхати до інших офісів, решту — звільнять.
«Для декого це означатиме зміну посадових обов’язків або пропозицію переїхати до центральних офісів, — зазначила Перкінс у листі. — На жаль, це також означає, що нам доведеться попрощатися з колегами та друзями, які допомогли перетворити Canva на те, чим вона є сьогодні».

Чому Canva скорочує працівників

Перкінс пояснила рішення тим, що компанія вперше за десятиліття зіткнулася зі зниженням темпів зростання, а поточний рік став для неї найскладнішим за всю 13-річну історію.
Зміни в Canva передбачають об’єднання команд Product, Growth та Platform в єдину структуру, що дозволить усунути зайві рівні управління та об’єднати обов’язки, що дублюються.
Надалі Сідней стане головним центром роботи для більшості продуктових команд та фахівців, яким важлива тісна співпраця, а із січня 2027 року більшість працівників із гібридним графіком повинні будуть працювати в офісі два-три дні на тиждень.

Які виплати отримають звільнені працівники Canva

Скороченим співробітникам запропонують вихідну допомогу, яка включатиме щонайменше 6 місяців оплати, 12 місяців страхування, а також підтримку в подальшому працевлаштуванні.
Крім того, вони можуть залишити робочу техніку, а також отримати гранти у розмірі $10 000 на запуск власного бізнесу в межах новоствореного фонду Canva.
За матеріалами:
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