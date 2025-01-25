росіяни збільшили витрати за кордоном, попри ізоляцію країни — Finance.ua

росіяни збільшили витрати за кордоном, попри ізоляцію країни Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

росіяни збільшили витрати за кордоном, попри ізоляцію країни, freepik.com

Попри міжнародну ізоляцію росії, громадяни рф нарощують витрати за кордоном. У 2024 році імпорт послуг за статтею «поїздки» досяг рекорду в $37,8 млрд. Це є максимальним показником з 2014 року, коли імпорт становив $50,4 млрд.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані ЦБ.

Зростання туристичних поїздок

За цією статтею враховуються витрати фізичних осіб (крім транспортних) на придбання товарів і послуг на території інших країн для власних потреб або безоплатної передачі іншим особам.

Читайте також росія планує зробити ОАЕ новим офшором замість Кіпру

Це насамперед туризм. За даними Асоціації туроператорів рф, росіяни торік з’їздили в 14 млн туристичних поїздок за кордон (включно з діловим туризмом — на конференції та виставки), що на 17% більше, ніж у 2023 р.

Тоді росіяни витратили за кордоном $34,4 млрд, за рік ці витрати збільшилися на 10%.

85% продажів закордонних турів за рік припало на п’ять країн:

Туреччину;

Єгипет;

ОАЕ;

Таїланд;

Китай.

Продажі турів до Туреччини наблизилися до рекордного допандемійного 2019 року, коли країну відвідало 7 млн організованих туристів із росії. Минулого року туди вирушило 6,8 млн росіян.

Читайте також росія полегшує механізм конфіскації іноземного майна

На другому місці ОАЕ, які прийняли 1,9 млн туристів із росії, на третьому Таїланд (1,7 млн), що обігнав Єгипет (1,5 млн, на 17% більше, ніж у 2023 р.).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив , що любить російський народ та не хоче завдати шкоди рф, однак не матиме іншого вибору, як запровадити «високі податки, тарифи та санкції» на товари з росії, якщо москва не піде на угоду про мир в Україні.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.