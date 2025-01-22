росія планує зробити ОАЕ новим офшором замість Кіпру — Finance.ua

росія планує зробити ОАЕ новим офшором замість Кіпру Сьогодні 18:42 — Світ

росія планує зробити ОАЕ новим офшором замість Кіпру

російська федерація та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) готуються підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування, в межах якої буде встановлено податкову ставку в 10% на доходи від дивідендів, процентів та роялті.

Про це заявив статс-секретар заступник міністра фінансів Олексій Сазанов в коментарі російському пропагандистському виданню Відомості.

Документ уже попередньо погоджено, а його підписання відбудеться у першій половині 2025 року, запевнив російський чиновник.

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росія запропонувала Еміратам укласти угоду ще в 2022 році, коли проти неї було введено масштабні санкції за війну в Україні, але до останнього часу влада близькосхідної держави обговорювала умови договору, зокрема розмір ставок податку з джерела пасивних доходів.

Мінфін рф раніше зазначив, що нова угода охоплюватиме не лишень державні компанії та структури, а й приватний бізнес та фізичних осіб.

При цьому Емірати досі входять до «чорного списку» офшорних зон мінфіну рф. До цього листа потрапляють країни або окремі території, які надають пільгові режими оподаткування, але не розкривають і не надають відомостей під час проведення фінансових операцій за запитами податківців з інших країн.

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Виключення ОАЕ з «чорного списку» стане «по-справжньому важливим наслідком» укладання нової угоди, надіються російські юристи.

Після введення санкцій російський бізнес активно переводить в ОАЕ свої структури з Кіпру та інших офшорів Євросоюзу. За даними російських ЗМІ, в 2022 році близько 700 російських організацій зареєстрували в Еміратах другу юридичну особу, що було майже в сім разів більше, ніж у 2021 році.

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