Експерти розповіли про особливості реєстрації офшору у Сінгапурі — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Експерти розповіли про особливості реєстрації офшору у Сінгапурі Сьогодні 11:41 — Особисті фінанси

Реєстрація компанії за кордоном — чудовий спосіб не лише заощадити на податках, а й вийти на міжнародний ринок. Українські підприємці можуть обирати серед багатьох країн, які пропонують вигідні умови для ведення бізнесу. Одна з таких держав — Сінгапур, що відноситься до мідшорів і є дуже лояльною за своїми умовами. Фахівці компанії UA-Offshore розповіли, як зареєструвати офшор у Сінгапурі та які переваги це дає.

Умови реєстрації компанії у Сінгапурі

За умовами держави, тут оподатковуються лише джерела доходу, що знаходяться у самому Сінгапурі. Ставка для доходу, одержаного за межами країни, дорівнює 0%. Серед вимог до компанії — наявність директора, який є резидентом Сінгапуру. Цей статус повинен мати і корпоративний секретар, наявність якого також є обов’язковою. Нарешті, компанія має надавати щорічний звіт, завірений сінгапурським бухгалтером.

Переваги Сінгапуру як локації для офшору

Серед плюсів можна відзначити такі моменти:

Найвища репутація держави на міжнародній арені.

Стабільна політична ситуація у країні.

Відсутність валютного контролю.

Відсутність оподаткування доходів, одержаних за межами держави.

Сінгапур не включений до стандартного українського списку офшорних зон.

Ще одна перевага — розмір статутного капіталу, що оплачується, який дорівнює всього лише 1 сінгапурському долару. Завдяки розвиненій системі електронного документообігу, реєстрація офшорних компаній займає лише від 1 до 3 днів.

Недоліки офшорів у Сінгапурі

Недоліків зовсім небагато:

Компанія не звільняється від фінансової звітності.

Реєстрація офшору коштує дорожче, ніж у багатьох інших державах.

Директор та секретар повинні мати статус резидента Сінгапуру.

Легалізувати документи також складніше, ніж під час виборів багатьох інших локацій.

Усі ці недоліки легко вирішуються за допомогою компанії UA-Offshore, яка пропонує українським бізнесменам реєстрацію офшору у Сінгапурі під ключ. Вона вирішує питання з документами, необхідним персоналом компанії та проходження всіх бюрократичних процедур.

Офшор у Сінгапурі — чудова можливість розширити свій бізнес та налагодити зв’язки на міжнародному ринку.

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