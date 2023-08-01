Експерти розповіли про особливості реєстрації офшору у Сінгапурі — Finance.ua

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Експерти розповіли про особливості реєстрації офшору у Сінгапурі
Реєстрація компанії за кордоном — чудовий спосіб не лише заощадити на податках, а й вийти на міжнародний ринок. Українські підприємці можуть обирати серед багатьох країн, які пропонують вигідні умови для ведення бізнесу. Одна з таких держав — Сінгапур, що відноситься до мідшорів і є дуже лояльною за своїми умовами. Фахівці компанії UA-Offshore розповіли, як зареєструвати офшор у Сінгапурі та які переваги це дає.
Умови реєстрації компанії у Сінгапурі
За умовами держави, тут оподатковуються лише джерела доходу, що знаходяться у самому Сінгапурі. Ставка для доходу, одержаного за межами країни, дорівнює 0%. Серед вимог до компанії — наявність директора, який є резидентом Сінгапуру. Цей статус повинен мати і корпоративний секретар, наявність якого також є обов’язковою. Нарешті, компанія має надавати щорічний звіт, завірений сінгапурським бухгалтером.
Переваги Сінгапуру як локації для офшору
Серед плюсів можна відзначити такі моменти:
- Найвища репутація держави на міжнародній арені.
- Стабільна політична ситуація у країні.
- Відсутність валютного контролю.
- Відсутність оподаткування доходів, одержаних за межами держави.
- Сінгапур не включений до стандартного українського списку офшорних зон.
Ще одна перевага — розмір статутного капіталу, що оплачується, який дорівнює всього лише 1 сінгапурському долару. Завдяки розвиненій системі електронного документообігу, реєстрація офшорних компаній займає лише від 1 до 3 днів.
Недоліки офшорів у Сінгапурі
Недоліків зовсім небагато:
- Компанія не звільняється від фінансової звітності.
- Реєстрація офшору коштує дорожче, ніж у багатьох інших державах.
- Директор та секретар повинні мати статус резидента Сінгапуру.
- Легалізувати документи також складніше, ніж під час виборів багатьох інших локацій.
Усі ці недоліки легко вирішуються за допомогою компанії UA-Offshore, яка пропонує українським бізнесменам реєстрацію офшору у Сінгапурі під ключ. Вона вирішує питання з документами, необхідним персоналом компанії та проходження всіх бюрократичних процедур.
Офшор у Сінгапурі — чудова можливість розширити свій бізнес та налагодити зв’язки на міжнародному ринку.
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