Євросоюз залишив росію у «чорному» списку офшорів — Finance.ua

Євросоюз залишив росію у «чорному» списку офшорів Сьогодні 09:33

Євросоюз залишив росію у «чорному» списку офшорів

ЄС оголосив про оновлення переліку юрисдикцій, що не співпрацюють у сфері оподаткування, зокрема про визнання недостатніми зусиль з корекції власної податкової системи з боку 12 юрисдикцій, включаючи росію, які залишаються у «неблагонадійному» переліку.

Така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської комісії.

«Країни-члени видалили сьогодні чотири юрисдикції - Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос — із переліку ЄС щодо юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях…

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Відтепер у переліку залишаються 12 юрисдикцій, які не покращили систему оподаткування, або досягли недостатнього прогресу у виконанні попередніх зобов’язань. Це стосується таких країн як Американське Самоа, Ангілья, Антигуа і Барбуда, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Російська Федерація, Самоа, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США та Вануату", — йдеться у повідомленні.

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