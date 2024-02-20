ЄС продовжив санкції проти росії ще на рік — Finance.ua

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ЄС продовжив санкції проти росії ще на рік

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ЄС продовжив санкції проти росії ще на рік
ЄС продовжив санкції проти росії ще на рік
Європейський Союз продовжив санкції за незаконне визнання, окупацію чи анексію російською федерацією окремих непідконтрольних уряду територій України ще на рік — до 24 лютого 2025 року.
Про це свідчать дані з Офіційного журналу ЄС від 20 лютого.
Рішення, як повідомляється, ухвалила Рада ЄС 19 лютого.
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У рішенні нагадується, що 23 лютого 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2022/266, а 6 жовтня 2022 року у відповідь на незаконну анексію територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України російською федерацією ухвалила рішення (CFSP) 2022/1908. Цим рішенням було внесено зміни до рішення (CFSP) 2022/266, зокрема розширено географічне охоплення обмежень, щоб охопити всі непідконтрольні уряду території України у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях.
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«На підставі перегляду рішення (CFSP) 2022/266 і доти, доки незаконні дії російської федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти у дії всі заходи, введені наразі Союзом, та вжити додаткових заходів, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи, що містяться у рішенні (CFSP) 2022/266, мають бути продовжені ще на 12 місяців до 24 лютого 2025 року», — ідеться у рішенні Ради ЄС від 19 лютого.
Це рішення набуває чинності на наступний день після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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