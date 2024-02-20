ЄС продовжив санкції проти росії ще на рік — Finance.ua

ЄС продовжив санкції проти росії ще на рік Сьогодні 11:13

ЄС продовжив санкції проти росії ще на рік

Європейський Союз продовжив санкції за незаконне визнання, окупацію чи анексію російською федерацією окремих непідконтрольних уряду територій України ще на рік — до 24 лютого 2025 року.

Про це свідчать дані з Офіційного журналу ЄС від 20 лютого.

Рішення, як повідомляється, ухвалила Рада ЄС 19 лютого.

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У рішенні нагадується, що 23 лютого 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2022/266, а 6 жовтня 2022 року у відповідь на незаконну анексію територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України російською федерацією ухвалила рішення (CFSP) 2022/1908. Цим рішенням було внесено зміни до рішення (CFSP) 2022/266, зокрема розширено географічне охоплення обмежень, щоб охопити всі непідконтрольні уряду території України у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях.

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«На підставі перегляду рішення (CFSP) 2022/266 і доти, доки незаконні дії російської федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти у дії всі заходи, введені наразі Союзом, та вжити додаткових заходів, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи, що містяться у рішенні (CFSP) 2022/266, мають бути продовжені ще на 12 місяців до 24 лютого 2025 року», — ідеться у рішенні Ради ЄС від 19 лютого.

Це рішення набуває чинності на наступний день після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

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УНН За матеріалами:

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