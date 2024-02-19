Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів — Finance.ua

Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів
Євросоюз включить обмеження проти виробництва дронів до 13-го пакету антиросійських санкцій. Його ухвалення перебуває на фінальній стадії.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спілкування з журналістами.
«Зараз ми знаходимося в процесі прийняття тринадцятого пакету санкцій, зокрема щодо безпілотників. Ми знаходимося на останніх метрах», — розповіла глава МЗС.
Вона наголосила, що санкції проти росії необхідно посилювати і надалі.
На думку Бербок, повномасштабне вторгнення в Україну розбудило Європу від глибокого сну.
Міністр зазначила, що через два роки війни Україна не лише продовжує відстоювати свободу і демократію, а й більш ніж будь-коли просунулась на шляху до вступу до Європейського союзу.
Глава МЗС додала, що її країна продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. І це наголосили у новій угоді про гарантії безпеки.
Нагадаємо, у січні в ЄС почали обговорювати 13-й пакет санкцій проти росії. Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією західних ЗМІ, у пакет не додаватимуть нових обмежень на імпорт російської продукції.
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