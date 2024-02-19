Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів

25
Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів
Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів
Євросоюз включить обмеження проти виробництва дронів до 13-го пакету антиросійських санкцій. Його ухвалення перебуває на фінальній стадії.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спілкування з журналістами.
Читайте також
«Зараз ми знаходимося в процесі прийняття тринадцятого пакету санкцій, зокрема щодо безпілотників. Ми знаходимося на останніх метрах», — розповіла глава МЗС.
Вона наголосила, що санкції проти росії необхідно посилювати і надалі.
На думку Бербок, повномасштабне вторгнення в Україну розбудило Європу від глибокого сну.
Читайте також
Міністр зазначила, що через два роки війни Україна не лише продовжує відстоювати свободу і демократію, а й більш ніж будь-коли просунулась на шляху до вступу до Європейського союзу.
Глава МЗС додала, що її країна продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. І це наголосили у новій угоді про гарантії безпеки.
Нагадаємо, у січні в ЄС почали обговорювати 13-й пакет санкцій проти росії. Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією західних ЗМІ, у пакет не додаватимуть нових обмежень на імпорт російської продукції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.