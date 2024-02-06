Боррель розповів про деталі тринадцятого пакета санкцій проти рф — Finance.ua

Боррель розповів про деталі тринадцятого пакета санкцій проти рф Вчора 14:32

Боррель розповів про деталі тринадцятого пакета санкцій проти рф

Підготовка 13-го пакета санкцій ЄС проти росії триває, хоча держави-члени Євросоюзу ще не домовилися щодо нього остаточно.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Ми готуємо новий пакет санкцій проти росії. (…) Робота триває: пакет стосуватиметься багатьох людей та інститутів — від персональних санкцій до фірм різних країн, які беруть участь в обході санкцій. Але між державами-членами досі немає остаточної згоди, тому я не можу говорити про подробиці», — сказав Боррель на пресконференції у Варшаві після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

За словами високого представника ЄС у закордонних справах, робота над обмежувальними заходами щодо рф триває на постійній основі, «щомісяця з’являється новий пакет санкцій проти росії».

Боррель повідомив, що він перебував у дорозі в Україну та зробив зупинку у Варшаві для консультацій із польською стороною, «щоб краще зрозуміти, що відбувається в Україні і як ми можемо продовжувати нашу підтримку».

Нагадаємо, у 13-му пакеті санкцій проти рф Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів, аби встигнути ухвалити його до другої річниці вторгнення в Україну, писав Reuters.

В Україні почав діяти Державний реєстр санкцій, у якому вже є 17 202 фізичних та юридичних особи. Реєстр створили для надання безоплатного публічного доступу громадянам до актуальної та достовірної інформації про суб'єктів щодо яких застосовано санкції.

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