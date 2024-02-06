Боррель розповів про деталі тринадцятого пакета санкцій проти рф — Finance.ua
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Боррель розповів про деталі тринадцятого пакета санкцій проти рф

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Боррель розповів про деталі тринадцятого пакета санкцій проти рф
Боррель розповів про деталі тринадцятого пакета санкцій проти рф
Підготовка 13-го пакета санкцій ЄС проти росії триває, хоча держави-члени Євросоюзу ще не домовилися щодо нього остаточно.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
«Ми готуємо новий пакет санкцій проти росії. (…) Робота триває: пакет стосуватиметься багатьох людей та інститутів — від персональних санкцій до фірм різних країн, які беруть участь в обході санкцій. Але між державами-членами досі немає остаточної згоди, тому я не можу говорити про подробиці», — сказав Боррель на пресконференції у Варшаві після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
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За словами високого представника ЄС у закордонних справах, робота над обмежувальними заходами щодо рф триває на постійній основі, «щомісяця з’являється новий пакет санкцій проти росії».
Боррель повідомив, що він перебував у дорозі в Україну та зробив зупинку у Варшаві для консультацій із польською стороною, «щоб краще зрозуміти, що відбувається в Україні і як ми можемо продовжувати нашу підтримку».
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Нагадаємо, у 13-му пакеті санкцій проти рф Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів, аби встигнути ухвалити його до другої річниці вторгнення в Україну, писав Reuters.
В Україні почав діяти Державний реєстр санкцій, у якому вже є 17 202 фізичних та юридичних особи. Реєстр створили для надання безоплатного публічного доступу громадянам до актуальної та достовірної інформації про суб'єктів щодо яких застосовано санкції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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