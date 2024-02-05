Новий пакет санкцій ЄС проти рф до річниці вторгнення буде найслабшим з усіх — Finance.ua

Новий пакет санкцій ЄС проти рф до річниці вторгнення буде найслабшим з усіх Сьогодні 11:45

Новий пакет санкцій ЄС проти рф до річниці вторгнення буде найслабшим з усіх

У 13-му пакеті санкцій проти рф Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів, аби встигнути ухвалити його до другої річниці вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

Зазначається, що Єврокомісія хоче швидко прийняти новий пакет санкцій до другої річниці вторгнення росії в Україну 24 лютого.

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Незважаючи на заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як сподівається, викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили.

Всі держави-члени ЄС мають проголосувати одноголосно, щоб ухвалити нові санкції.

«Будуть сотні списків… юридичних і фізичних осіб. Ніяких гучних назв компаній», — сказав один із дипломатів.

Він додав, що пропозиція Єврокомісії, яка може надійти вже цього тижня, також розширить список російських компаній, яким фірми з ЄС не можуть продавати товари подвійного призначення, які можуть бути використані для виготовлення зброї, як-от безпілотників.

Джерела видання додали, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір обмежувальних заходів, які можуть включати деякі нові заборони на імпорт.

ЄС уже заборонив багато великих товарів, таких як імпорт російської нафти морським транспортом і, нещодавно, алмазів.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато, щодо чого країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.

Попередній 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії вдалося ухвалити 18 грудня.

Узгоджений пакет включає такі заходи як заборону на російські діаманти, посилення імпортно-експортного контролю та посилення обмежень щодо обходу санкцій із попередніх пакетів.

ЄС також наклав заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з росії, алмази, що експортуються з росії, алмази, що прямують транзитом через росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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