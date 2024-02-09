США оголосили про новий етап санкцій проти російських діамантів — Finance.ua

США оголосили про новий етап санкцій проти російських діамантів Сьогодні 11:45 — Світ

США оголосили про новий етап санкцій проти російських діамантів

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 8 лютого оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн «Групи семи».

Про це повідомляє «Європейська правда».

Одне рішення OFAC забороняє імпорт непромислових діамантів, видобутих у росії, незалежно від того, чи були вони оброблені в третій країні. Рішення почне діяти з 1 березня для певних категорій діамантів, а з 1 вересня буде поширене й на додаткові категорії.

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Своїм другим рішенням Мінфін США забороняє імпорт ювелірних виробів із діамантами та несортованих діамантів, що походять із росії або ввозяться з росії, з 1 березня 2024 року.

«Ці заборони спрямовані на виконання зобов’язань G7 від грудня 2023 року щодо введення поетапних обмежень на імпорт діамантів, видобутих у росії», — додали у відомстві й пообіцяли опублікувати додаткові інструкції щодо цих рішень.

Перші обмеження на російські діаманти запровадив у грудні 2023 року президент США Джо Байден своїм указом.

Нагадаємо, держави «Групи семи» за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.

До 1 вересня 2024-го країни «Групи семи», які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партнерами, додали лідери.

Довідка Finance.ua:

в Україні почав діяти Державний реєстр санкцій, у якому вже є 17 202 фізичні та юридичні особи;

у 13-му пакеті санкцій проти рф Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів, аби встигнути ухвалити його до другої річниці вторгнення в Україну;



американський Мінфін оголосив про введення санкцій проти міжнародної мережі компаній, яка забезпечувала фінансування й поставку чутливих технологій для іранських програм з виробництва ракет і бойових безпілотників.

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Економічна Правда За матеріалами:

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