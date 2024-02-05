США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти ракети — Finance.ua

США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти ракети Вчора 19:30 — Фондовий ринок

США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти ракети

Американський Мінфін оголосив про введення санкцій проти міжнародної мережі компаній, яка забезпечувала фінансування й поставку чутливих технологій для іранських програм з виробництва ракет і бойових безпілотників.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

«OFAC ввів санкції проти ключової мережі закупівель постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм з розробки балістичних ракет та БПЛА, у тому числі безпілотників серії Shahed, які виробляє Іранський дослідницький центр авіаційної промисловості імені Шахеда (SAIRC)», — зазначається в повідомленні.

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До списку обмежень США додали чотири організації, розташовані в Ірані й Гонконгу. Вони належать особам, активно залученим до підтримки багатьох іранських військових організацій, в тому числі Корпусу вартових ісламської революції.

Крім того, OFAC додав до переліку обмежень гонконгську підставну компанію, яка бере участь у продажу іранських товарів на сотні мільйонів доларів.

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