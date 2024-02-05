США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти ракети — Finance.ua
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США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти ракети

Фондовий ринок
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США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти ракети
США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти ракети
Американський Мінфін оголосив про введення санкцій проти міжнародної мережі компаній, яка забезпечувала фінансування й поставку чутливих технологій для іранських програм з виробництва ракет і бойових безпілотників.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
«OFAC ввів санкції проти ключової мережі закупівель постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм з розробки балістичних ракет та БПЛА, у тому числі безпілотників серії Shahed, які виробляє Іранський дослідницький центр авіаційної промисловості імені Шахеда (SAIRC)», — зазначається в повідомленні.
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До списку обмежень США додали чотири організації, розташовані в Ірані й Гонконгу. Вони належать особам, активно залученим до підтримки багатьох іранських військових організацій, в тому числі Корпусу вартових ісламської революції.
Крім того, OFAC додав до переліку обмежень гонконгську підставну компанію, яка бере участь у продажу іранських товарів на сотні мільйонів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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