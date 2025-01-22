росія полегшує механізм конфіскації іноземного майна — Finance.ua
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росія полегшує механізм конфіскації іноземного майна

Фондовий ринок
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росія зможе конфіскувати активи громадян країн, де «необґрунтовано вилучили майно рф».
Про це повідомляють «Известия».
Згідно з текстом майбутнього законопроєкту, конфісковані активи іноземців можуть бути передані в держвласність росії. Перелік активів, що підлягають конфіскації, повинна буде складати урядова комісія з іноземних інвестицій.
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Зазначається, що рішення про конфіскацію має ухвалюватися в порядку, аналогічному звичайним процедурам конфіскації, через арбітражний суд, пише газета.
Текст проєкту нового закону вже погодили Мінфін, МЗС, Мінекономіки та Центробанк.
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За словами джерела газети, урядова комісія розгляне законопроєкт наступного тижня. Автори законопроєкту посилаються на указ володимира путіна від 23 травня 2024 року про «компенсацію шкоди, заподіяної країні через недружні дії США».
Згідно з текстом майбутнього закону, стане можливим застосовувати практику «компенсації збитків» до будь-яких «недружніх держав і пов’язаних із ними осіб», якщо ті «необґрунтовано позбавили рф або росіян прав на майно».
За матеріалами:
Економічна Правда
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