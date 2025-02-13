РНБО ввела санкції проти Порошенка — Finance.ua
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РНБО ввела санкції проти Порошенка

Казна та Політика
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РНБО ввела санкції проти Порошенка
РНБО ввела санкції проти Порошенка
У середу, 12 лютого, Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти народного депутата та колишнього президента Петра Порошенка.
Як заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, під час засідання РНБО 12 лютого було ухвалене рішення щодо покарання тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії.
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«Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії, кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково», — зазначив Зеленський.
Він не уточнив, які саме рішення були ухвалені, лише підкреслив, що вони будуть опубліковані 13 лютого.

Порошенко підтвердив введення санкцій проти себе

Лідер партії «Європейська солідарність» та пʼятий президент України Петро Порошенко підтвердив, що РНБО запровадила санкції проти нього, йдеться в його відеозверненні. Він назвав рішення РНБО «антиконституційним та політично вмотивованим», а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Зеленського, Кабінет Міністрів та члени РНБО.
Порошенко стверджує, що мав усю інформацію про «підготовку цієї провокації», але вірив, що «здоровий глузд переможе».
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Колишній президент переконаний, що Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності та звинуватив його у відкритті «другого фронту проти держави» і початку «внутрішніх політичних чисток».
На думку Порошенко, у перші три роки президентства Зеленський «повністю ігнорував» проблеми армії, а протягом п’яти місяців перед повномасштабним вторгненням — «ігнорував усі розвідувальні дані союзників», не готувався до війни й приховував від людей інформацію. Народний депутат також вважає, що очільник держави відповідальний за корупцію під час війни.
«Він шукає, на кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки. Тому розв’язав кампанію звинувачень на адресу західних партнерів. Тому наказав кидати за ґрати бойових командирів. Ну і тут уже без Порошенка — ніяк», — переконаний експрезидент.
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Державне бюро розслідувань направило Петру Порошенко 15 повісток, повідомляється на сайті «Європейської солідарності».
За словами Порошенко, повістки виписані на дати з 14 до 28 лютого, тому під загрозою заплановані поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію та на фронт.
«Ніколи такого не було — і от знову. Традиційна практика не випуску Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз вже себе вичерпала. Сьогодні у виїзді Порошенку відмовлено. Бояться», — переконаний Порошенко.
За матеріалами:
Діло
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