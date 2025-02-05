Зеленський заявив про розкриття тіньових фінансових схем і анонсував нові санкції — Finance.ua

Зеленський заявив про розкриття тіньових фінансових схем і анонсував нові санкції Сьогодні 12:21

Зеленський заявив про розкриття тіньових фінансових схем і анонсував нові санкції

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки, на якому були доповіді щодо фінансової чистоти в країні.

Про це він розповів у вечірньому зверненні у вівторок.

«Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень», — зазначив Зеленський.

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За його словами, відповідні матеріали вже знаходяться у правоохоронних органів.

«Розслідування мають бути об’єктивними — незважаючи на те, хто порушує закон», — зауважив президент.

Окрім того, РНБО ухвалила рішення щодо санкцій.

«Списки — незабаром. Буде кілька жорстких пакетів», — додав Зеленський.

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