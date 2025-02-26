АРМА реалізує 2 тисячі тонн арештованої російської залізної руди — Finance.ua

АРМА реалізує 2 тисячі тонн арештованої російської залізної руди Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає реалізацію на «Прозорро.Продажі» понад 2 тис. тонн арештованої російської залізної руди.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Стартова ціна — 6,1 млн грн. Митні платежі від реалізації цього активу складуть 2,3 млн грн.

Залізна руда наразі зберігається у 31 залізничному вантажному вагоні.

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Арештований актив пов’язаний з кримінальним провадженням щодо незаконного ввезення товарів з росії та білорусі через зловживання митним режимом «транзиту», що призвело до ненадходження до бюджету понад 10 млн грн податків.

Економічна Правда За матеріалами:

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