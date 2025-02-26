АРМА реалізує 2 тисячі тонн арештованої російської залізної руди — Finance.ua

АРМА реалізує 2 тисячі тонн арештованої російської залізної руди
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає реалізацію на «Прозорро.Продажі» понад 2 тис. тонн арештованої російської залізної руди.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Стартова ціна — 6,1 млн грн. Митні платежі від реалізації цього активу складуть 2,3 млн грн.
Залізна руда наразі зберігається у 31 залізничному вантажному вагоні.
Арештований актив пов’язаний з кримінальним провадженням щодо незаконного ввезення товарів з росії та білорусі через зловживання митним режимом «транзиту», що призвело до ненадходження до бюджету понад 10 млн грн податків.
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