АРМА реалізує 2 тисячі тонн арештованої російської залізної руди — Finance.ua
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АРМА реалізує 2 тисячі тонн арештованої російської залізної руди

Казна та Політика
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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає реалізацію на «Прозорро.Продажі» понад 2 тис. тонн арештованої російської залізної руди.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
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Стартова ціна — 6,1 млн грн. Митні платежі від реалізації цього активу складуть 2,3 млн грн.
Залізна руда наразі зберігається у 31 залізничному вантажному вагоні.
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Арештований актив пов’язаний з кримінальним провадженням щодо незаконного ввезення товарів з росії та білорусі через зловживання митним режимом «транзиту», що призвело до ненадходження до бюджету понад 10 млн грн податків.
За матеріалами:
Економічна Правда
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