АРМА передало стратегічно важливий завод в управління «Укренерго» — Finance.ua

АРМА передало стратегічно важливий завод в управління «Укренерго» Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

АРМА передало стратегічно важливий завод в управління «Укренерго», Фото: АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у взаємодії з Бюро економічної безпеки забезпечило передачу стратегічно важливого ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» в управління НЕК «Укренерго».

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Наголошується, що передача ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» в управління НЕК «Укренерго» здійснена на виконання розпорядження уряду України з використанням механізму, передбаченого статтею 21−1 закону про АРМА, що дозволяє передавати важливі для держави об’єкти в управління за спеціальною процедурою.

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Львівський ізоляторний завод є унікальним підприємством — єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, критично важливих для функціонування енергетичної інфраструктури.

Як зазначають в АРМА, серед переваг від передачі активу в управління держкомпанії забезпечення енергетичної безпеки, гарантування 95% доходу до державного бюджету щомісяця, збереження виробничого потенціалу підприємства.

Наразі бенефіціаром ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» вказана Ольга Дубовіцка (Естонія). Раніше одним із засновників компанії був росіянин Сергій Петров.

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