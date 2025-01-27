АРМА передало стратегічно важливий завод в управління «Укренерго» — Finance.ua
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АРМА передало стратегічно важливий завод в управління «Укренерго»

Казна та Політика
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АРМА передало стратегічно важливий завод в управління «Укренерго»
АРМА передало стратегічно важливий завод в управління «Укренерго», Фото: АРМА
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у взаємодії з Бюро економічної безпеки забезпечило передачу стратегічно важливого ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» в управління НЕК «Укренерго».
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Наголошується, що передача ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» в управління НЕК «Укренерго» здійснена на виконання розпорядження уряду України з використанням механізму, передбаченого статтею 21−1 закону про АРМА, що дозволяє передавати важливі для держави об’єкти в управління за спеціальною процедурою.
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Львівський ізоляторний завод є унікальним підприємством — єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, критично важливих для функціонування енергетичної інфраструктури.
Як зазначають в АРМА, серед переваг від передачі активу в управління держкомпанії забезпечення енергетичної безпеки, гарантування 95% доходу до державного бюджету щомісяця, збереження виробничого потенціалу підприємства.
Наразі бенефіціаром ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» вказана Ольга Дубовіцка (Естонія). Раніше одним із засновників компанії був росіянин Сергій Петров.
За матеріалами:
Економічна Правда
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