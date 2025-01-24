АРМА програло апеляцію за активи Медведчука — Finance.ua
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АРМА програло апеляцію за активи Медведчука

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Нацагентство з розшуку й управління активами (АРМА) не змогло скасувати заборону на продаж активів екснардепа Віктора Медведчука.
Про це 24 січня повідомила пресслужба Мінʼюсту.
У грудні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву Мінʼюста про забезпечення позову щодо стягнення у дохід держави активів Медведчука. АРМА його оскаржило.
Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу АРМА та ухвалила рішення про закриття провадження за цією скаргою.
Раніше Мінʼюст пояснював, що захищає державу від компенсацій і ризику повернення активів колишнім власникам. Санкційне стягнення активів означає їх безповоротний перехід до держави без компенсації. Натомість при реалізації арештованого майна в кримінальній справі кошти повинні бути повернуті власнику після закриття справи та зняття арешту.
Як повідомило Суспільне, голова АРМА Олена Дума заявила, що Нацагентство з розшуку й управління активами подаватиме касаційну скаргу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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