Apple виправила недоліки інтерфейсу iOS 26 (подробиці) — Finance.ua
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Apple виправила недоліки інтерфейсу iOS 26 (подробиці)

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Apple виправила недоліки інтерфейсу iOS 26 (подробиці)
Apple виправила недоліки інтерфейсу iOS 26 (подробиці)
Apple швидко вирішила одну з найбільших скарг першої бета-версії розробників iOS 26: контрастність Центру керування.
У бета-версії 2, випущеній раніше, Apple налаштувала її для кращої видимості. Про це повідомляє 9to5ma.
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Коли Apple представила новий інтерфейс Центру керування на WWDC25, загальний напрямок дизайну виглядав багатообіцяючим завдяки ширшому оновленню інтерфейсу Liquid Glass. Але була одна очевидна проблема зручності використання: контрастність.
У бета-версії 1 багато хто зазначав, що відкриття Центру керування часто візуально зливало його з інтерфейсом, що знаходився позаду нього. Ефект накладання був недостатньо сильним, що ускладнювало читання повзунків, перемикачів та кнопок, особливо на світлішому або детальнішому фоні, що деякі сприймали як засудження всієї концепції рідкого скла.
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Це змінюється з випуском iOS 26 beta 2.
Як тепер
Оновлена ​​збірка тепер застосовує помітно сильніший ефект затемнення та розмиття до фону, коли активний Центр керування. Це робить накладання набагато чіткішим, покращуючи як читабельність, так і зручність використання. Швидкі перемикачі, елементи керування медіа та віджети краще виділяються на тепер приглушеному фоні.
Apple виправила недоліки інтерфейсу iOS 26 (подробиці)
Це невелике, але важливе оновлення, яке показує, що Apple працює над удосконаленням iOS 26 перед публічною бета-версією, яка очікується наступного місяця.
У будь-якому разі, кінцевий результат однаковий: більш читабельний та зручний Центр керування в iOS 26.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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