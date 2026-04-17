Ощадбанк подав судовий позов проти росії на понад 1 мільярд доларів Сьогодні 11:24 — Фондовий ринок

Ощадбанк зазнав значних втрат активів і можливості продовжувати діяльність на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей

Ощадбанк 7 квітня 2026 року передав на розгляд міжнародного арбітражного суду новий позов проти російської федерації. Ощадбанк зазнав значних втрат активів і можливості продовжувати діяльність на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей внаслідок незаконних дій росії.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

У повідомленні про арбітраж Ощадбанк зафіксував численні порушення рф своїх зобов’язань за міжурядовою угодою, а також базових норм міжнародного права.

Попередні кроки

24 липня 2025 року банк направив російській стороні офіційне повідомлення про спір, реакції на яке не було.

Наразі триває етап формування складу міжнародного арбітражного суду відповідно до положень двосторонньої угоди.

Обсяг вимог

«Це судове провадження стосується збитків, яких Ощадбанк зазнав у чотирьох регіонах України внаслідок незаконних дій рф. Ми послідовно рухаємося до реального відшкодування цих втрат: за попередніми рішеннями, сума вимог Ощаду вже перевищує 1,3 млрд доларів, і цей позов є наступним кроком у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності», — зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

Досвід міжнародних арбітражів

Ощадбанк уже має підтверджений міжнародними судами досвід захисту своїх інтересів: за результатами арбітражу щодо незаконної анексії Криму банк виграв понад 1,1 млрд доларів США, а загальна сума вимог з урахуванням відсотків перевищує 1,3 млрд доларів.

«Ми розуміємо, що росія не виконуватиме рішення судів добровільно, тому системно працюємо над їх примусовим виконанням у різних юрисдикціях. Паралельно фіксуємо всі збитки, завдані після 2022 року, щоб забезпечити їх подальше відшкодування в межах нових позовів», — підкреслив Арсен Мілютін, заступник голови правління Ощадбанку.

1 липня 2025 року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Ощадбанку, відхиливши апеляцію рф і підтвердивши законність рішення арбітражного суду від 2018 року. Суд також зобов’язав російську сторону компенсувати 300 тис. євро судових витрат.

Ощадбанк вже домігся арешту російських активів у Франції на десятки мільйонів євро.

