Бахматюк сплатить НБУ 1,2 мільярда гривень заборгованості «ВіЕйБі Банку» — рішення Верховного Суду

У судах залишаються інші позови НБУ

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційну скаргу колишнього власника ПАТ «ВіЕйБі Банк» Олега Бахматюка та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про стягнення з нього понад 1,2 млрд грн на користь Національного банку України.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Позиція Національного банку

«Національний банк вітає остаточне рішення Верховного Суду, яке поставило крапку в цій тривалій справі. Ухвалене рішення має важливе значення для забезпечення стабільності фінансових правовідносин, адже підтверджує, що взяті на себе зобов’язання підлягають виконанню, а права кредитора — ефективному судовому захисту», — прокоментував директор Юридичного департаменту Національного банку Олександр Зима.

Історія справи

ПАТ «ВіЕйБі Банк у 2014 році уклав з Національним банком договір про стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручився за повернення банком кредитних коштів та уклав з Національним банком договір поруки. Отже, він узяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком.

Оскільки власник банку не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Національний банк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості з Олега Бахматюка.

Печерський районний суд міста Києва 30 січня 2025 року ухвалив рішення про стягнення з Олега Бахматюка 1,2 млрд грн.

Київський апеляційний суд постановою від 28 жовтня 2025 року залишив зазначене рішення без змін.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще п’ять справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка за боргами ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива».

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

