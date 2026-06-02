Голова НБУ назвав 4 чотири умови для залучення приватних інвестицій Сьогодні 14:02 — Фондовий ринок

Голова НБУ Андрій Пишний

В Україні необхідно розвивати інфраструктуру ринку капіталу, яка б відповідала потребам як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. Наразі, за оцінкою Національного банку, країна не має інфраструктури, що користувалася б достатньою довірою інвесторів.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

НБУ готує законопроєкт для розвитку ринку капіталу

За словами Пишного, Україна вже має план структурних реформ, а програма співпраці з Міжнародним валютним фондом визначає ключові напрями змін.

«Україна сьогодні має план структурних реформ. Програма з Міжнародним валютним фондом чітко структурує усі напрями реформування. Нам потрібно говорити не про те, що потрібно зробити, а про те, як покращити координацію. Один із напрямів, за яким Національний банк системно працював з урядом, з Європейським банком реконструкції та розвитку, МВФ, Світовим банком, це розбудова інфраструктури ринку капіталів. В Україні відсутня інфраструктура, яка б користувалася довірою і покривала потреби як внутрішнього, так і зовнішнього інвестора», — сказав Пишний.

Він повідомив, що відповідний законопроєкт уже розроблено та найближчим часом його планують винести на розгляд парламенту. Голова НБУ також закликав усіх учасників ринку долучитися до обговорення документа.

Окремо Пишний звернув увагу на масштаби української банківської системи, які, за його словами, поки не відповідають потребам економіки.

«Вона дорівнює лише 1/10 від капіталізації банківської системи Польщі. Нам потрібен потужний інвестор. Нам потрібні угоди злиття та поглинання. Нам потрібні консорціуми для кредитування. Нам потрібна інфраструктура ринку капіталів, нам потрібен фондовий ринок, без якого приватний інвестор ніколи не зайде сюди», — додав голова НБУ.

Умови для залучення приватних інвестицій

За словами голови НБУ, головним завданням для України зараз є збільшення обсягу приватного капіталу, який надходитиме в економіку. Для цього, на його думку, необхідно працювати одразу за кількома напрямками.

Перший — збереження стійкості фінансового сектору.

Пишний зазначив, що банківська система довела свою здатність працювати навіть в умовах повномасштабної війни, а страховий ринок продовжує адаптуватися до європейських стандартів. Це, за його словами, вже привертає увагу іноземних інвесторів.

«Французька банківська група придбала український банк, європейська фінтех-компанія також, наголосивши, що прийшла не за активами, а за технологіями. Нещодавно найбільша страхова компанія Польщі придбала лідера українського ринку страхування життя. Ми також бачимо інтерес до майбутньої приватизації державних банків», — зазначив Пишний.

Другий напрямок — розвиток інфраструктури для інвестицій та ринків капіталу.

Саме для цього НБУ разом із партнерами працює над відповідним законодавством, а підготовлений законопроєкт найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді.

Третій пріоритет — кредитування відновлення економіки та стратегічних галузей.

За його словами, державні банки досі забезпечують основну частину фінансування оборонно-промислового комплексу та енергетики, однак дедалі активніше до цього процесу долучаються й приватні фінансові установи.

«Саме з таким меседжем Україна має виходити на міжнародні майданчики. Наш оборонно-промисловий комплекс і military-tech сьогодні є не лише складовою безпеки, а й однією з найперспективніших сфер для інвестицій», — наголосив він.

Четвертий напрямок — продовження структурних реформ.

Він підкреслив, що дорожня карта змін уже визначена програмою співпраці з МВФ та євроінтеграційними зобов’язаннями України. Водночас для реалізації реформ потрібна широка політична та суспільна підтримка.

«У нас не залишилося простих реформ, у нас залишилися тільки складні. Але саме вони створюють підґрунтя для капітальних інвестицій, сильної економіки та інституційної стійкості. Іншого шляху немає», — підсумував голова НБУ.

