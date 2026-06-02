Збитки Укрзалізниці за 1 квартал склали майже 8 млрд гривень
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» закінчило перший квартал 2026 року зі збитком близько 7,9 млрд гривень.
Про це Укрзалізниця повідомила у своєму Telegram-каналі.
У повідомленні сказано, що численні ворожі атаки, скорочення обсягів перевезень через неритмічну роботу вантажовідправників та різкий стрибок цін на енергоресурси критично вдарили по фінансових показниках Укрзалізниці у I кварталі 2026 року.
Перший квартал 2026 року для Укрзалізниці став складним випробуванням.
Ворог завдав 541 удар по залізничній інфраструктурі та рухомому складу — це як половина від кількості всіх атак за 2025 рік.
Внаслідок цього було пошкоджено 1 718 залізничних об’єктів.
Під час виконання своїх службових обов’язків поранення отримали 28 залізничників — машиністи, колійники, енергетики, вагонники та інші.
Зазначається, що обсяги вантажних перевезень у першому кварталі цього року зменшилися на 6,4% - до 34,8 млн тонн вантажів порівняно з минулим роком.
Пасажирські перевезення в далекому сполученні також зменшилися — до 5,8 млн пасажирів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Основними причинами цього стали системні атаки ворога на пасажирські поїзди та залізничну інфраструктуру.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
