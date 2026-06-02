Ryanair збільшить кількість рейсів до Варшави

Ірландський лоукостер Ryanair різко збільшить кількість рейсів до Варшави, причому це стосуватиметься обох аеропортів польської столиці.

Як зазначено на сайті авіакомпанії , у зимовому розкладі 2026−2027 у неї буде рекордні 46 маршрутів до Варшави, включаючи 12 нових. Таким чином у Ryanair очікують, що пасажиропотік у двох варшавських аеропортах зросте до 4 мільйонів пасажирів на рік.

Зокрема, Ryanair розмістить в аеропорту Модлін два нових літаки, збільшивши свій базовий флот там до 8 літаків. Це розширення дозволить обслуговувати 30 маршрутів, включаючи 5 нових напрямків:

Братислава (Словаччина);

Брістоль (Велика Британія);

Манчестер (Велика Британія);

Шеннон (Ірландія);

Загреб (Хорватія).

У варшавському аеропорту імені Шопена Ryanair також значно розширить свій розклад на зиму 2026 року, збільшивши свою мережу до 16 маршрутів, включаючи 7 нових маршрутів:

Барі (Італія);

Болонья (Італія);

Катанія (Італія);

Ліверпуль (Велика Британія);

Неаполь (Італія);

Турин (Італія);

Венеція (Італія).

