Ryanair збільшить кількість рейсів до Варшави

Ірландський лоукостер Ryanair різко збільшить кількість рейсів до Варшави, причому це стосуватиметься обох аеропортів польської столиці.
Як зазначено на сайті авіакомпанії, у зимовому розкладі 2026−2027 у неї буде рекордні 46 маршрутів до Варшави, включаючи 12 нових. Таким чином у Ryanair очікують, що пасажиропотік у двох варшавських аеропортах зросте до 4 мільйонів пасажирів на рік.
Зокрема, Ryanair розмістить в аеропорту Модлін два нових літаки, збільшивши свій базовий флот там до 8 літаків. Це розширення дозволить обслуговувати 30 маршрутів, включаючи 5 нових напрямків:
  • Братислава (Словаччина);
  • Брістоль (Велика Британія);
  • Манчестер (Велика Британія);
  • Шеннон (Ірландія);
  • Загреб (Хорватія).
У варшавському аеропорту імені Шопена Ryanair також значно розширить свій розклад на зиму 2026 року, збільшивши свою мережу до 16 маршрутів, включаючи 7 нових маршрутів:
  • Барі (Італія);
  • Болонья (Італія);
  • Катанія (Італія);
  • Ліверпуль (Велика Британія);
  • Неаполь (Італія);
  • Турин (Італія);
  • Венеція (Італія).
За матеріалами:
УНІАН
