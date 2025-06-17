Apple загрожує штраф у ЄС: причини — Finance.ua

Apple загрожує штраф у ЄС: причини Сьогодні 03:49 — Фондовий ринок

Apple загрожує штраф у ЄС: причини

Наприкінці травня Єврокомісія вже видала Apple припис щодо усунення порушень регіонального Закону про цифрові ринки в частині свободи вибору для споживача щодо здійснення платежів в екосистемі цієї компанії.

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Регулятори відвели Apple тридцять днів на усунення порушень, але якщо компанія не вкладеться до кінця цього терміну, їй загрожують великі оборотні штрафи.

Нагадаємо, предметом спору є сформована практика оплати послуг сторонніх розробників через фірмовий магазин застосунків App Store, яка передбачає комісію на користь Apple у розмірі від 15 до 30% платежу. Європейська влада наполягає, що у споживача є право користуватися сторонніми платіжними системами, і Apple повинна відкрито і ясно говорити про це своїм клієнтам.

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За фактом, Apple торік дозволила платити через сторонні сервіси, але не відмовилася від комісій за здійснення подібних транзакцій. Європейські регулятори переконані, що подібні розрахунки не повинні бути обтяжливими для розробників і кінцевих користувачів, залишаючись безкоштовними.

Як повідомляє Bloomberg, до 26 червня європейські регулятори очікують від Apple відповідних кроків щодо виконання цих вимог, і якщо виникне прострочення з їхньою реалізацією, то кожен день коштуватиме компанії 5% оборотної виручки від відповідних транзакцій по всьому світу.

Представники Apple дорікнули Єврокомісії в стрімкій зміні своїх вимог, внаслідок чого компанія губиться в тому, які її дії могли б вважатися такими, що відповідають вимогам регулятора. За словами представників компанії, на забезпечення відповідності даним вимогам йдуть «сотні тисяч годин» роботи. Apple також не влаштовує те, що вона повинна відкривати доступ до своєї технологічної інфраструктури безкоштовно.

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Минулого року їй довелося заплатити штраф у розмірі 1,8 млрд євро за блокування доступу до конкуруючих стримінгових музичних сервісів для користувачів iPhone. За рішенням Єврокомісії Apple також повинна буде повернути до бюджету Ірландії 13 млрд євро податків. Розробникам сторонніх додатків було надано доступ до фірмової інфраструктури платежів Apple через NFC саме завдяки зусиллям антимонопольних органів.

itechua За матеріалами:

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