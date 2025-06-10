Apple, Google та X інтегрують криптовалюти у власні сервіси — Finance.ua

Apple, Google та X інтегрують криптовалюти у власні сервіси Сьогодні 01:11 — Криптовалюта

Провідні техногіганти — Apple, X (раніше Twitter), Airbnb та Google — обговорюють можливість інтеграції стейблкоїнів у свої платіжні сервіси.

За даними джерел видання Fortune, переговори з криптовалютними компаніями вже розпочаті, і основна мета — знизити витрати на міжнародні транзакції та зробити їх швидшими й дешевшими. У Google Cloud підтвердили проведення тестових транзакцій у PYUSD від PayPal та назвали стейблкоїни «найбільшим оновленням у сфері платежів з часів SWIFT».

Apple наразі консультується зі старшим директором Circle Метом Кевіном. Circle є емітентом стейблкоїна USDC, який займає другу позицію серед «стабільних монет» з капіталізацією $61 млрд. Соціальна медіаплатформа X Ілона Маска розглядає інтеграцію стейблкоїнів у платіжний сервіс X Money, а Airbnb проводить консультації з Worldpay, щоб зменшити витрати на обробку карткових платежів.

Згідно з останніми даними CoinGecko, сегмент стейблкоїнів вперше перевищив капіталізацію у $250 млрд. Найбільшу частку ринку займає USDT від Tether із понад $154 млрд. Експерти зазначають, що стейблкоїни вже перестали бути експериментом і стають важливою частиною фінансової системи. За словами CEO Kronos Research Хенка Хуанга, до 2026 року ринок може подвоїтися.

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Однак технологічні компанії стикаються з проблемами вибору відповідної монети через різні регуляторні обмеження. Наприклад, Tether більше орієнтований на ринки, що розвиваються, тоді як Circle нещодавно провела IPO, і це піднімає питання про її майбутнього власника. Крім того, інші гравці, такі як Fidelity Investments, ING та Sumitomo Mitsui Financial Group, також вивчають можливість запуску власних цифрових активів.

Фінансова спільнота очікує, що ринок «стабільних монет» зростатиме надалі. За прогнозами Standard Chartered та Мінфіну США, вже до 2028 року його капіталізація сягне $2 трлн. Такі дані свідчать про швидке інституціоналізування стейблкоїнів та їхню роль у майбутній глобальній фінансовій архітектурі.

noworries За матеріалами:

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