Коли Apple випустить оновлений Siri з AI — Finance.ua

Коли Apple випустить оновлений Siri з AI Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

Коли Apple випустить оновлений Siri з AI

Apple поставила новий внутрішній дедлайн: публічний реліз голосового асистента Siri, що працюватиме на власних великих мовних моделях, тепер планується у складі iOS 26.4 у березні-квітні 2026 року.

Про це повідомляє Bloomberg

Для компанії це шанс надолужити згаяне у сфері генеративного ШІ й знову зробити Siri вагомим конкурентом ChatGPT і Google Gemini.

Чому Apple робить ставку на Siri LLM

Оновлений асистент діятиме за принципом «контекст-плюс»: він аналізуватиме локальні дані — листування, нагадування, вміст екрана — і пропонуватиме готові дії замість сухих відповідей. Завдяки системі App Intents Siri зможе керувати конкретними функціями сторонніх застосунків і виконувати багатоетапні сценарії без участі користувача. Ключова відмінність від конкурентів — обробка більшості запитів на самому iPhone через Neural Engine сьомого покоління, що мінімізує передавання особистої інформації до хмари й укріплює традиційну для Apple репутацію захисника приватності.

Ключові технічні зміни

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Apple відмовилася від старої «двоголової» архітектури Siri та інтегрувала всі можливості в єдину велику мовну модель під робочою назвою Siri LLM. Це усунуло баги, які раніше призводили до відмови третини запитів, і підвищило точність настільки, щоб відповісти «вимогам купертінської якості». Завдяки персоналізованим даним модель може, скажімо, автоматично сформувати нагадування після читання листа чи заповнити форму в Safari, не звертаючись до серверів.

Історія затримок і зміна команди

Перший дедлайн — вересень 2024 року — зірвався через нестабільність коду. Далі випуск переносили на весну 2025-го та травень того ж року, але в березні Apple визнала, що функції «не готові», і перенесла реліз «до наступного року». Інженери пояснювали зриви спробою поєднати два різні рушії Siri, а маркетинг — завищеними обіцянками. Щоб перезапустити проєкт, до розробки залучили творця Vision Pro Майка Роквелла, який звітує напряму Крейґу Федеріґі, тоді як Джон Джанандреа сфокусувався на базових дослідженнях ШІ.

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Затримка Siri змусила Apple перенести реліз домашнього хаба Home-Hub OS, який критично залежить від нової архітектури асистента. Під питанням також смарт-окуляри з AI-камерою: поки що компанія покладається на партнерські рішення OpenAI та Google у сфері комп’ютерного зору. На ринку тим часом закріплюються конкуренти: Google вже інтегрував Gemini у Pixel 10, а Samsung розгортає Gauss у лінійці Galaxy S25.

Чого чекати далі

Якщо поточний графік залишиться в силі, восени 2025 року Apple покаже прев’ю Siri LLM разом з iPhone 17, узимку випустить бета-версію iOS 26.4 для розробників, а навесні 2026-го — фінальний реліз для всіх користувачів. Паралельно компанія планує перетворити Siri на «AI-копілота», здатного підтримувати довгі розмови й синхронно працювати на iPhone, iPad, Mac і майбутньому розумному хабі.

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