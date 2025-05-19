Apple прагне удосконалити LLM Siri — Finance.ua
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Apple прагне удосконалити LLM Siri

Фондовий ринок
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Apple трохи відстає в розробці штучного інтелекту та моделей великих мов програмування (LLM). У компанії анонсують нескінченні оновлення. Наразі значна частина зусиль залежить від перебудови LLM Siri, передає УНН із посиланням на The Verge та Bloomberg.
Новий великий звіт Mark Gurman з Bloomberg детально пояснює причини недосконалості Apple Intelligence, критики з боку користувачів та експертів. Водночас зазначається, що Apple працює над «LLM Siri» — переробленою, генеративною версією цифрового помічника компанії на базі штучного інтелекту. Попередній підхід Apple до об’єднання помічника з існуючою Siri не спрацював.
Як пояснює Gurman, компанія Apple «не любить інвестувати в цілі без чіткої кінцевої точки», а глава програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі «неохоче робив великі інвестиції в ШІ».
Що стосується ШІ, один неназваний керівник Apple сказав йому, що «…ви дійсно не знаєте, що це за продукт, поки не зробите інвестиції». Це означало б дорогі графічні процесори, які компанія не поспішала купувати, а згодом їх не вистачило, щоб не відставати від конкурентів.
Керівник відділу штучного інтелекту Apple Джон Джаннандреа вважав, що люди не хочуть чат-ботів зі штучним інтелектом. Він сказав співробітникам, що клієнти зазвичай хочуть мати можливість відключити такі інструменти, як ChatGPT.
За матеріалами:
УНН
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