Що нового в операційній системі iOS 26 від Apple — Finance.ua

Що нового в операційній системі iOS 26 від Apple Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Що нового в операційній системі iOS 26 від Apple

Американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 26 для iPhone з новим дизайном Liquid Glass, функціями Apple Intelligence та розширеними можливостями у низці додатків.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Читайте також Apple, Google та X інтегрують криптовалюти у власні сервіси

«Користувацький досвід став більш виразним та персоналізованим, починаючи з екрана блокування та головного екрану і закінчуючи новими можливостями у програмі „Телефон“ та „Повідомлення“, які допомагають користувачам зосередитися на тих зв’язках, що мають для них найбільше значення. А завдяки новим потужним можливостям Apple Intelligence, інтегрованим у всю систему, користувачі можуть виконувати свої справи простіше, ніж будь-коли», — сказав старший віцепрезидент Apple з програмної інженерії Крейг Федерігі.

Новий дизайн тепер має стиль Liquid Glass з ефектом прозорості та оновленими віджетами, який поширюється на головний екран та екран блокування.

Функції Apple Intelligence на основі штучного інтелекту відтепер інтегровано в нову систему.

Так, функція Live Translation використовуватиметься у таких програмах, як «Телефон», «Повідомлення» і FaceTime, що може допомогти користувачам спілкуватися різними мовами, перекладаючи текст та аудіо в режимі реального часу.

Окрім цього, користувачі зможуть запитувати ChatGPT про те, що вони бачать на екрані, щоб дізнатися більше, а також шукати в Google, Etsy або інших підтримуваних програмах, щоб знайти схожі зображення та продукти.

Також компанія оновила функції Genmoji та Image Playground, які, зокрема, спрощують процес створення власних емодзі.

У новій ОС зʼявилася функція Call Screening. Вона дозволяє отримати інформацію від того, хто телефонує, і надає користувачам дані, необхідні, щоб вирішити, приймати чи відхиляти виклик.

CarPlay також отримав оновлений дизайн, підтримку Tapbacks, закріплених чатів, віджетів і Live Activities. А в Apple Music тепер додано переклад текстів пісень.

Очікується, що оновлення iOS 26 буде доступне восени, а перша бета-збірка з’явиться найближчим часом.

Відтепер операційні системи для пристроїв Apple будуть позначатися не номером версії, а роком випуску для усунення плутанини серед користувачів і розробників.

Компанія орієнтуватиметься не на поточний, а на наступний календарний рік — за аналогією з автомобільними брендами.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.