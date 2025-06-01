OpenAI та дизайнер Apple створюють ШІ-пристрій без екрана, який носять на шиї — Finance.ua
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OpenAI та дизайнер Apple створюють ШІ-пристрій без екрана, який носять на шиї

Технології&Авто
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OpenAI та дизайнер Apple створюють ШІ-пристрій без екрана, який носять на шиї
OpenAI та дизайнер Apple створюють ШІ-пристрій без екрана, який носять на шиї
Новий ШІ-гаджет від OpenAI та легендарного дизайнера Apple Джоні Айва буде трохи більшим за AI Pin, не матиме дисплея й носитиметься на шиї. Масове виробництво прогнозують на 2027 рік, а місцем виробництва може стати Вʼєтнам.
Аналітик Apple Мін-Чі Куо на своїй сторінці в соцмережі X поділився ймовірними деталями про новий девайс.

Яким буде новий девайс

За його словами, пристрій матиме компактний розмір і мінімалістичний вигляд у стилі iPod Shuffle — відомого плеєра Apple, який не мав екрана, але вирізнявся простотою й функціональністю.
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ШІ-гаджет, як стверджує Куо, буде трохи більшим за AI Pin — амбітний, але провальний продукт компанії Humane.
Водночас, на відміну від останнього, новинка OpenAI кріпитиметься на шиї, а не на одязі.
У пристрої не буде дисплея, однак він отримає мікрофони та камери для голосової взаємодії та розпізнавання навколишнього середовища. Користувачі зможуть підключати його до смартфонів чи комп’ютерів.
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Про співпрацю OpenAI з Джоні Айвом стало відомо ще торік. Їхня мета — створити «радикально новий інтерфейс для взаємодії зі штучним інтелектом», який міг би стати альтернативою звичним смартфонам. Проєкт підтримує інвестфонд Thrive Capital, а також компанія SoftBank.
Аналітик вважає, що масове виробництво девайса розпочнеться не раніше 2027 року.
Причому збирання та постачання продукту планується за межами Китаю, щоб уникнути геополітичних ризиків. Найімовірнішим варіантом на цьому етапі є Вʼєтнам.
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Цікаво, що CEO OpenAI Сем Альтман, який називає гаджет «найкрутішим технологічним пристроєм, який коли-небудь бачив світ», уже випробовує його у себе вдома.
А дизайнер @BenGeskin на основі відомих деталей вже створив перші концепт-рендери — і вони справді нагадують естетику старої Apple.
За матеріалами:
dev.ua
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