Apple планує випустити розумний хаб для дому наприкінці 2025 року — Finance.ua
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Apple планує випустити розумний хаб для дому наприкінці 2025 року

Технології&Авто
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Apple планує випустити розумний хаб для дому наприкінці 2025 року
Apple планує випустити розумний хаб для дому наприкінці 2025 року
Apple планує випустити свій розумний хаб для дому наприкінці 2025 року.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
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Проєкт, про який заговорили ще у 2022 році, затримувався через труднощі з інтеграцією Apple Intelligence та оновленням Siri.
Базова версія хабу з’явиться у продажу не раніше кінця 2025 року, пише видання.
Компанія також розробляє просунуту модель із роботизованою рукою, яка рухатиметься по столу, але її реліз очікується через 1−2 роки після базової.
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Щоб дотриматися термінів, Apple відкладе частину функцій на майбутні моделі.
Хоча Apple не розкриває деталей, чутки вказують на 7-дюймовий дисплей, нову операційну систему homeOS та інтерфейс, схожий на StandBy в iPhone. Дизайн поєднуватиме риси HomePod та iPad.
Очікується, що базова версія буде доступнішою, а модель із роботизованою рукою коштуватиме від $1000.
За матеріалами:
Forbes.ua
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