Apple планує випустити розумний хаб для дому наприкінці 2025 року — Finance.ua

Apple планує випустити розумний хаб для дому наприкінці 2025 року
Apple планує випустити свій розумний хаб для дому наприкінці 2025 року.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Проєкт, про який заговорили ще у 2022 році, затримувався через труднощі з інтеграцією Apple Intelligence та оновленням Siri.
Базова версія хабу з’явиться у продажу не раніше кінця 2025 року, пише видання.
Компанія також розробляє просунуту модель із роботизованою рукою, яка рухатиметься по столу, але її реліз очікується через 1−2 роки після базової.
Щоб дотриматися термінів, Apple відкладе частину функцій на майбутні моделі.
Хоча Apple не розкриває деталей, чутки вказують на 7-дюймовий дисплей, нову операційну систему homeOS та інтерфейс, схожий на StandBy в iPhone. Дизайн поєднуватиме риси HomePod та iPad.
Очікується, що базова версія буде доступнішою, а модель із роботизованою рукою коштуватиме від $1000.
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