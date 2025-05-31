Apple планує випустити розумний хаб для дому наприкінці 2025 року — Finance.ua

Apple планує випустити розумний хаб для дому наприкінці 2025 року Сьогодні 00:15 — Технології&Авто

Apple планує випустити розумний хаб для дому наприкінці 2025 року

Apple планує випустити свій розумний хаб для дому наприкінці 2025 року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Проєкт, про який заговорили ще у 2022 році, затримувався через труднощі з інтеграцією Apple Intelligence та оновленням Siri.

Базова версія хабу з’явиться у продажу не раніше кінця 2025 року, пише видання.

Компанія також розробляє просунуту модель із роботизованою рукою, яка рухатиметься по столу, але її реліз очікується через 1−2 роки після базової.

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Щоб дотриматися термінів, Apple відкладе частину функцій на майбутні моделі.

Хоча Apple не розкриває деталей, чутки вказують на 7-дюймовий дисплей, нову операційну систему homeOS та інтерфейс, схожий на StandBy в iPhone. Дизайн поєднуватиме риси HomePod та iPad.

Очікується, що базова версія буде доступнішою, а модель із роботизованою рукою коштуватиме від $1000.

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