Не лише Apple Pay: користувачі iOS у Європі тепер мають ще одну опцію — Finance.ua

Не лише Apple Pay: користувачі iOS у Європі тепер мають ще одну опцію Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

11 років користувачі мобільних та безконтактних пристроїв Apple чекали на цей момент — з’явилася альтернатива Apple Pay. Fintech Curve випустила свій мобільний гаманець для iPhone. Про це повідомляє bankier.pl

Вийти на абсолютно новий ринок, утерти носа гігантам, таким як карткові організації та найбільші банки, і, нарешті, змусити наявних гравців ділитися доходами та даними платників — лише одна компанія у світі могла б здійснити такий подвиг. У 2014 році Apple вміло використала стратегічну дезорієнтацію фінансових установ у США та запропонувала бачення мобільних платежів, яке виявилося влучним. Так народився Apple Pay.

Компанія з Купертіно підійшла до мобільних платежів у своєму власному стилі. Вона зосередилася на використанні апаратних функцій, контрольованих виробником (модуль NFC та елемент безпеки). Apple закрила свою екосистему для зовнішніх розробників і оберігала цю перевагу, навіть коли регулятори на кількох ринках почали звертати увагу на монопольні хитрощі.

Кінець цієї епохи пов’язують з розслідуванням Європейської комісії. Компанії загрожувало несприятливе рішення. Гігант волів випередити події. У 2024 році Apple вирішила запропонувати компроміс і оголосила про відкриття доступу до модуля NFC та безконтактних платежів на своїй платформі. Реальних наслідків цього кроку довелося трохи почекати.

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22 травня 2025 року фінтех-компанія Curve оголосила, що користувачі телефонів Apple в ЄС тепер можуть використовувати Curve Wallet. Мобільний гаманець, що зберігає платіжні картки , працює аналогічно до Apple Pay. Однак він має кілька додаткових опцій, що підтримують управління фінансами, включаючи можливість «переміщення» вже здійснених транзакцій між платіжними картками.

Варто зазначити, що європейські «випадки» — не єдина проблема з платежами, з якою Apple нещодавно зіткнулася. Відкриття доступу до безконтактних платежів у ЄС викликало аналогічні вимоги на інших ринках, зокрема у США.

Гіганту довелося зробити крок назад. Компанія з Купертіно також була змушена припинити монополістичну практику в магазині додатків для iOS, нещодавно це сталося у США.

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