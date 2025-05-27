Apple готує редизайн усіх своїх ОС під кодовою назвою Solarium — Finance.ua

Apple готує редизайн усіх своїх ОС під кодовою назвою Solarium Вчора 02:29 — Технології&Авто

Apple готує редизайн усіх своїх ОС під кодовою назвою Solarium

Apple готує масштабне оновлення дизайну своїх операційних систем, яке торкнеться не лише iOS, iPadOS і macOS, а й tvOS, watchOS і visionOS.

Проєкт має кодову назву Solarium і стане найбільшою візуальною зміною з часів iOS 7. Про це пише Марк Гурман з Bloomberg.

Інтерфейс Solarium отримає елементи з visionOS — системи, створеної для гарнітури Vision Pro. Компанія прагне уніфікувати зовнішній вигляд своїх систем та зробити пристрої зручнішими. У macOS і iPadOS зʼявляться схожі компоненти, а інтерфейс Apple TV і Apple Watch стане ближчим до стилю iPhone.

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Розробники отримають доступ до фреймворків Apple Intelligence на базі вбудованих LLM-компонентів. Це має допомогти створити більше ШІ-застосунків для платформ Apple. Водночас компанія поки не демонструє проривів у генеративному ШІ — на відміну від Google або Microsoft.

Очікується, що компанія представить редизайн Solarium на WWDC 2025, яка розпочнеться 9 червня.

Нагадаємо, нещодавно інсайдер та YouTube-блогер з каналу Front Page Tech Джон Проссер опублікував нове відео, в якому показав рендери можливого дизайну iOS 19. За словами автора, вони засновані на справжніх матеріалах із внутрішніх джерел Apple.

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