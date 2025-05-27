Apple готує редизайн усіх своїх ОС під кодовою назвою Solarium — Finance.ua
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Apple готує редизайн усіх своїх ОС під кодовою назвою Solarium

Технології&Авто
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Apple готує редизайн усіх своїх ОС під кодовою назвою Solarium
Apple готує редизайн усіх своїх ОС під кодовою назвою Solarium
Apple готує масштабне оновлення дизайну своїх операційних систем, яке торкнеться не лише iOS, iPadOS і macOS, а й tvOS, watchOS і visionOS.
Проєкт має кодову назву Solarium і стане найбільшою візуальною зміною з часів iOS 7. Про це пише Марк Гурман з Bloomberg.
Інтерфейс Solarium отримає елементи з visionOS — системи, створеної для гарнітури Vision Pro. Компанія прагне уніфікувати зовнішній вигляд своїх систем та зробити пристрої зручнішими. У macOS і iPadOS зʼявляться схожі компоненти, а інтерфейс Apple TV і Apple Watch стане ближчим до стилю iPhone.
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Розробники отримають доступ до фреймворків Apple Intelligence на базі вбудованих LLM-компонентів. Це має допомогти створити більше ШІ-застосунків для платформ Apple. Водночас компанія поки не демонструє проривів у генеративному ШІ — на відміну від Google або Microsoft.
Очікується, що компанія представить редизайн Solarium на WWDC 2025, яка розпочнеться 9 червня.
Нагадаємо, нещодавно інсайдер та YouTube-блогер з каналу Front Page Tech Джон Проссер опублікував нове відео, в якому показав рендери можливого дизайну iOS 19. За словами автора, вони засновані на справжніх матеріалах із внутрішніх джерел Apple.
За матеріалами:
mezha.media
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