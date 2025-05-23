Трамп пригрозив компанії Apple митами у 25%, якщо iPhone не вироблятимуть у США — Finance.ua
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Трамп пригрозив компанії Apple митами у 25%, якщо iPhone не вироблятимуть у США

Фондовий ринок
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Трамп пригрозив компанії Apple митами у 25%, якщо iPhone не вироблятимуть у США
Трамп пригрозив компанії Apple митами у 25%, якщо iPhone не вироблятимуть у США
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив компанії Apple митами у 25%, якщо та вироблятиме iPhone поза межами США.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
«Я вже давно повідомив Тіму Куку з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які будуть продаватися в Сполучених Штатах Америки, будуть вироблятися і збиратися в Сполучених Штатах, а не в Індії або де-небудь ще», — заявив Трамп.
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Він додав, що у зворотному випадку компанія має сплатити США мито в розмірі щонайменше 25%.
Як пише Reuters, Apple позиціює Індію як альтернативну виробничу базу на тлі тарифів Трампа на Китай, які викликали занепокоєння щодо підвищення цін на iPhone.
Нагадаємо, що у березні-квітні компанія Apple перевезла близько 1,5 мільйона iPhone із заводів в Індії до США, намагаючись випередити нові митні тарифи Трампа.
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Apple також терміново активізував виробництво в Індії — завод Foxconn у Ченнаї почав працювати навіть у неділю з нетиповим для регіону графіком.
Американська компанія вже перенесла частину виробництва з Китаю до Індії в межах стратегії диверсифікації. За оцінками Counterpoint Research, близько 20% усіх iPhone, що імпортуються до США, зараз надходять саме з Індії.
За матеріалами:
hromadske
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