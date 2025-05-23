Трамп пригрозив компанії Apple митами у 25%, якщо iPhone не вироблятимуть у США — Finance.ua

Трамп пригрозив компанії Apple митами у 25%, якщо iPhone не вироблятимуть у США Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

Трамп пригрозив компанії Apple митами у 25%, якщо iPhone не вироблятимуть у США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив компанії Apple митами у 25%, якщо та вироблятиме iPhone поза межами США.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Я вже давно повідомив Тіму Куку з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які будуть продаватися в Сполучених Штатах Америки, будуть вироблятися і збиратися в Сполучених Штатах, а не в Індії або де-небудь ще», — заявив Трамп.

Читайте також Apple очолила світовий рейтинг найцінніших брендів

Він додав, що у зворотному випадку компанія має сплатити США мито в розмірі щонайменше 25%.

Як пише Reuters, Apple позиціює Індію як альтернативну виробничу базу на тлі тарифів Трампа на Китай, які викликали занепокоєння щодо підвищення цін на iPhone.

Нагадаємо, що у березні-квітні компанія Apple перевезла близько 1,5 мільйона iPhone із заводів в Індії до США, намагаючись випередити нові митні тарифи Трампа.

Читайте також Apple вперше за два роки повертається на ринок боргових цінних паперів

Apple також терміново активізував виробництво в Індії — завод Foxconn у Ченнаї почав працювати навіть у неділю з нетиповим для регіону графіком.

Американська компанія вже перенесла частину виробництва з Китаю до Індії в межах стратегії диверсифікації. За оцінками Counterpoint Research, близько 20% усіх iPhone, що імпортуються до США, зараз надходять саме з Індії.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.