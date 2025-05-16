Apple очолила світовий рейтинг найцінніших брендів — Finance.ua

Apple очолила світовий рейтинг найцінніших брендів Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Apple очолила світовий рейтинг найцінніших брендів

Kantar презентувала 20-й щорічний звіт BrandZ, присвячений найціннішим брендам у світі.

Apple залишається найціннішим брендом четвертий рік поспіль. Kantar оцінює його вартість у дивовижні 1,29 трильйона доларів. Оскільки оцінка 100 найкращих брендів світу сягнула 10,7 трильйона доларів, на Apple припадає цілих 12% від загальної вартості.

До п’ятірки лідерів цього року також потрапили інші техногіганти. Компанію виробнику iPhone склали Google, Microsoft, Amazon та Nvidia. Верхівка рейтингу 2025 року виглядає наступним чином:

Apple, вартістю 1,29 трильйона доларів;

Google, вартість якого становить 944,1 мільярда доларів;

Microsoft, вартість якої становить 884,8 мільярда доларів;

Amazon, вартість якого становить 866,1 мільярда доларів;

Nvidia, вартістю 509,4 мільярда доларів.

Kantar розраховує ці значення під час триетапного процесу, який використовує фінансову цінність та внесок бренду для визначення його вартості. Потім компанія відокремлює прибуток, отриманий від матеріальних активів, та ранжує компанію на основі її нематеріальних активів. До нематеріальних активів належать такі речі, як ліцензії на програмне забезпечення, патенти. Зрештою, відфільтровують будь-які прибутки, які не можна безпосередньо віднести до бренду.

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