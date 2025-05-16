Apple очолила світовий рейтинг найцінніших брендів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple очолила світовий рейтинг найцінніших брендів

Фондовий ринок
9
Apple очолила світовий рейтинг найцінніших брендів
Apple очолила світовий рейтинг найцінніших брендів
Kantar презентувала 20-й щорічний звіт BrandZ, присвячений найціннішим брендам у світі.
Apple залишається найціннішим брендом четвертий рік поспіль. Kantar оцінює його вартість у дивовижні 1,29 трильйона доларів. Оскільки оцінка 100 найкращих брендів світу сягнула 10,7 трильйона доларів, на Apple припадає цілих 12% від загальної вартості.
Читайте також
До п’ятірки лідерів цього року також потрапили інші техногіганти. Компанію виробнику iPhone склали Google, Microsoft, Amazon та Nvidia. Верхівка рейтингу 2025 року виглядає наступним чином:
  • Apple, вартістю 1,29 трильйона доларів;
  • Google, вартість якого становить 944,1 мільярда доларів;
  • Microsoft, вартість якої становить 884,8 мільярда доларів;
  • Amazon, вартість якого становить 866,1 мільярда доларів;
  • Nvidia, вартістю 509,4 мільярда доларів.
Apple очолила світовий рейтинг найцінніших брендів
Kantar розраховує ці значення під час триетапного процесу, який використовує фінансову цінність та внесок бренду для визначення його вартості. Потім компанія відокремлює прибуток, отриманий від матеріальних активів, та ранжує компанію на основі її нематеріальних активів. До нематеріальних активів належать такі речі, як ліцензії на програмне забезпечення, патенти. Зрештою, відфільтровують будь-які прибутки, які не можна безпосередньо віднести до бренду.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems