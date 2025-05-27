Apple оновлюватиме дизайн iPhone щороку до 2027-го — Finance.ua

Apple оновлюватиме дизайн iPhone щороку до 2027-го Вчора 23:48 — Технології&Авто

Уже в 2025 році лінійка iPhone 17 отримає перероблений блок камер: він стане ширшим, займе більше місця на задній панелі, а мікрофон, спалах і LiDAR переїдуть вправо. Камери, як і раніше, розташовуватимуться зліва, але весь модуль стане більш помітним.

Але це тільки початок. Згідно з витоком від Digital Chat Station, Apple планує змінювати дизайн iPhone щороку щонайменше до 2027-го.

У 2026 році лінійка iPhone 18 позбудеться впізнаваного вирізу Dynamic Island. Його замінить акуратний круглий виріз під фронтальну камеру, а Face ID переїде під екран — саме тоді Apple вперше може впровадити підекранну біометрію.

Найамбітніша мета — iPhone 19, який очікується 2027 року. Це буде перший повністю повноекранний iPhone без вирізів і отворів: і фронтальна камера, і сенсори Face ID будуть заховані під дисплеєм.

Такий темп оновлень безпрецедентний навіть для Apple. Однак технологія підекранних камер поки далека від ідеалу, і компанія може зіткнутися з компромісами.

itechua За матеріалами:

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