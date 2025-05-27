Apple оновлюватиме дизайн iPhone щороку до 2027-го — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple оновлюватиме дизайн iPhone щороку до 2027-го

Технології&Авто
678
Уже в 2025 році лінійка iPhone 17 отримає перероблений блок камер: він стане ширшим, займе більше місця на задній панелі, а мікрофон, спалах і LiDAR переїдуть вправо. Камери, як і раніше, розташовуватимуться зліва, але весь модуль стане більш помітним.
Але це тільки початок. Згідно з витоком від Digital Chat Station, Apple планує змінювати дизайн iPhone щороку щонайменше до 2027-го.
У 2026 році лінійка iPhone 18 позбудеться впізнаваного вирізу Dynamic Island. Його замінить акуратний круглий виріз під фронтальну камеру, а Face ID переїде під екран — саме тоді Apple вперше може впровадити підекранну біометрію.
Найамбітніша мета — iPhone 19, який очікується 2027 року. Це буде перший повністю повноекранний iPhone без вирізів і отворів: і фронтальна камера, і сенсори Face ID будуть заховані під дисплеєм.
Такий темп оновлень безпрецедентний навіть для Apple. Однак технологія підекранних камер поки далека від ідеалу, і компанія може зіткнутися з компромісами.
За матеріалами:
itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems