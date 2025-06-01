Стало відомо, коли з’являться розумні окуляри від Apple — Finance.ua

Стало відомо, коли з’являться розумні окуляри від Apple Сьогодні 00:08 — Технології&Авто

Стало відомо, коли з’являться розумні окуляри від Apple

Apple почне виробляти велику кількість прототипів розумних окулярів наприкінці цього року із закордонними постачальниками. Інженери компанії працюють над тим, щоб представити аналог Ray-Ban від Meta Platforms Inc. наприкінці 2026 року.

Про це повідомляє відомий інсайдер Марк Гурман у статті для Bloomberg.

Якими будуть окуляри Apple

Окуляри Apple матимуть камери, мікрофони та динаміки, що дасть їм змогу аналізувати зовнішній світ і приймати запити через голосового помічника Siri.

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Вони також зможуть виконувати такі завдання, як телефонні дзвінки, відтворення музики, живий переклад.

Підхід буде подібний до підходу нинішніх окулярів Meta і майбутніх пристроїв під управлінням операційної системи Android XR від Alphabet Inc.

Кінцева мета Apple — випустити пару окулярів з доповненою реальністю, які використовують дисплеї та інші технології для накладення цифрового контенту на зображення реального світу. Але до цього ще далеко.

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Значну частину роботи над окулярами Apple виконує Vision Products Group, яка розробила гарнітуру Vision Pro.

Команди, які працюють над розумними окулярами Apple, все ще стурбовані тим, що недоліки штучного інтелекту компанії можуть підірвати впровадження нового продукту.

Окуляри Meta Ray-Ban і майбутні окуляри на базі операційної системи Android виграють від наявності потужних платформ штучного інтелекту Llama від Meta і Gemini від Google.

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Apple поки що використовує Google Lens і OpenAI для аналізу реального світу за допомогою функції візуального інтелекту iPhone.

Однак компанія, ймовірно, захоче розробити власну технологію для цього з майбутнім обладнанням.

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