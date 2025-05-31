Вчені розробили контактні лінзи, що дають змогу бачити інфрачервоне світло — Finance.ua
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Вчені розробили контактні лінзи, що дають змогу бачити інфрачервоне світло

Технології&Авто
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Вчені розробили контактні лінзи, що дають змогу бачити інфрачервоне світло
Вчені розробили контактні лінзи, що дають змогу бачити інфрачервоне світло
Китайські науковці розробили лінзи, які дозволяють бачити інфрачервоне світло — ділянку електромагнітного спектра, невидиму для неозброєного ока.
Про це пише The Guardian.
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На відміну від приладів нічного бачення, ці контактні лінзи не потребують джерела живлення, а завдяки своїй прозорості дозволяють бачити як інфрачервоне випромінювання, так і всі звичайні видимі кольори одночасно.
Професор Тянь Сюе, нейробіолог з Університету науки і технологій Китаю, зазначив, що ця розробка відкриває шлях до створення широкого спектра контактних лінз, окулярів та інших пристроїв, які надаватимуть людям «суперзір».

Докладніше про розробку

Щоб розширити можливості людського зору, вчені створили спеціальні наночастинки, які поглинають інфрачервоне світло і перетворюють його на звичайне світло — червоне, зелене або синє.
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У своїх попередніх дослідах науковці вводили ці частинки під сітківку мишам, однак для людей шукали менш інвазивний підхід і зробили м’які контактні лінзи з цими частинками.
Коли люди надягали такі лінзи, вони могли бачити сигнали, схожі на азбуку Морзе, які мигали від інфрачервоної світлодіодної лампи, і визначати напрямок, звідки йде інфрачервоне світло.
Інфрачервоне бачення покращувалося, коли очі були закриті, бо повіки сильніше блокують видиме світло, а інфрачервоне проходить краще і не заважає сприйняттю.

Про потенційне застосування технології

Лінзи поки що не можуть бачити слабке інфрачервоне світло, яке є в природі. Вони також не допомагають бачити тепло, бо теплі речі випромінюють інший тип інфрачервоного світла. Але вчені працюють над тим, щоб зробити їх чутливішими.
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За словами професора Тяня Сюе, навіть без повного бачення інфрачервоного світла ця технологія має застосування. Наприклад, секретні повідомлення, що передаються інфрачервоним світлом, зможуть бачити лише ті, хто носить такі лінзи.
Він також наголошує, що ця технологія може допомогти людям із дальтонізмом, перетворюючи невидимі для них кольори на ті, які вони зможуть побачити.
За матеріалами:
Espreso.tv
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