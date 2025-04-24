Meta додала в смартокуляри Ray-Ban функцію «живого» перекладу без інтернету — Finance.ua

Meta додала в смартокуляри Ray-Ban функцію «живого» перекладу без інтернету Сьогодні 23:35 — Технології&Авто

Meta додала в смартокуляри Ray-Ban функцію «живого» перекладу без інтернету

Meta повідомила про оновлення своїх розумних окулярів Ray-Ban.

По-перше, в рамках косметичного оновлення користувачам тепер пропонують нові комбінації кольорів лінз.

По-друге, віднині всім користувачам відкритий доступ до деяких функцій, які раніше були обмежені лише для учасників програми Meta Early Access.

По-третє, компанія поділилася відомостями про майбутнє розширення функцій. Серед нових можливостей — живий переклад, надсилання повідомлень, здійснення дзвінків через Instagram, а також взаємодія з Meta AI на основі того, що користувач бачить перед собою.

Функцію живого перекладу вперше анонсували на заході Meta Connect 2024 у жовтні минулого року, а в грудні вона з’явилася у вибраних країнах для учасників програми Meta Early Access. Тепер ця функція стає доступною в усіх регіонах, де продаються окуляри Ray-Ban Meta. З її допомогою можна вести розмову з людиною, яка говорить англійською, французькою, італійською або іспанською, та чути переклад у реальному часі рідною мовою прямо через окуляри.

Якщо завчасно завантажити мовний пакет, переклад працюватиме навіть без підключення до Wi-Fi чи мобільного інтернету. Це може бути особливо корисним під час подорожей.

Також тепер доступні нові поєднання кольорів лінз для моделі оправи Ray-Ban Meta Skyler:

Сяючий крейдяно-сірий з фотохромними лінзами Sapphire Transitions,

Сяючий чорний з прозорими або зеленими затемненими лінзами.

Meta також анонсувала кілька функцій, які вже незабаром стануть доступними для ширшої аудиторії. Зокрема, функція Live AI, яка дозволяє Meta AI постійно «бачити» те, що ви робите, щоб вести більш природні розмови. Скористатися цією можливістю зможуть користувачі в США та Канаді.

Крім того, можливість надсилати й отримувати прямі повідомлення, фото, а також здійснювати аудіо- та відеодзвінки через Instagram також з’явиться найближчим часом.

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Доступ до музичних сервісів, таких як Spotify, Amazon Music, Shazam та Apple Music, починає розширюватись поза межами США та Канади. Водночас просити Meta AI увімкнути музику або надати інформацію про те, що ви слухаєте, поки що зможуть лише ті, у кого англійська мова встановлена як основна.

Цього місяця доступ до Meta AI з’явився у Великій Британії, а з наступного тижня ця технологія працюватиме в усіх підтримуваних країнах ЄС.

Компанія додатково планує запуск розумних окулярів Ray-Ban у Мексиці, Індії та ОАЕ, однак точні дати поки не називає.

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