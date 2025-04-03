Meta готує розумні окуляри з дисплеєм, керуванням жестами та Android на борту — Finance.ua

Meta готує розумні окуляри з дисплеєм, керуванням жестами та Android на борту
У мережі зʼявилися подробиці про нове покоління смарт-окулярів Meta. Гаджет отримає вбудований дисплей, працюватиме на Android і підтримуватиме керування жестами. Очікувана ціна — близько 700 доларів.
За інформацією Digital Trends, новинка матиме «одноокий» екран для показу повідомлень, мап, медіа та інших функцій.
Однією з головних «фішок» стане управління жестами — користувач зможе взаємодіяти з інтерфейсом завдяки камерам і сенсорам, вбудованим у дужки.
Серед інших переваг окулярів:
- Вбудований асистент Meta AI
- Операційна система на базі Android
- Підтримка Bluetooth і Wi-Fi
- Можливість запуску популярних застосунків
Точна дата релізу поки що не розкривається, але пристрій можуть анонсувати вже цього року.
Ці окуляри можуть стати прямим конкурентом Vision Pro від Apple, проте з орієнтацією на масовий ринок завдяки меншій ціні та більш компактному форм-фактору.
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