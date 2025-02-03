Apple скасувала розробку окулярів доповненої реальності, що мали підключатися до Mac — Finance.ua

Apple скасувала розробку окулярів доповненої реальності, що мали підключатися до Mac
Згідно з новим повідомленням від оглядача Марка Гурмана із Bloomberg, Apple скасувала розробку пари окулярів доповненої реальності. Вони мали б працювати в парі з Mac, а не автономно, як гарнітура Vision Pro.
Компанія начебто закрила проєкт минулого тижня. Пристрій мав би виглядати як звичайні окуляри, але з вбудованими проєкторами, які відображали б інформацію, зображення та відео в полі зору кожного ока.
Повідомляється, що Apple працювала над інтеграцією лінз, які змінювали б свій відтінок залежно від того, що робить користувач — щось на зразок налаштування статусу в чат-застосунку. Проєкт, очевидно, розглядався як крок вперед для Apple після слабких продажів Vision Pro.
Ці окуляри повинні були стати чимось, що, на відміну від Vision Pro, «могло б бути прийнятним для повсякденних користувачів». І все ж, знайти потрібні технології для їхнього створення та «за прийнятною ціною» виявилося надто складним завданням.
Спочатку Apple хотіла, щоб її окуляри могли сполучатися з iPhone, але смартфон не забезпечував їх достатньою обчислювальною потужністю. Також це швидко розряджало акумулятор iPhone. Саме тоді відбувся перехід на сполучення з Mac. Проте, за повідомленням, продукт, підключений до Mac, «показав погані результати під час оглядів керівництвом, і бажані функції продовжували змінюватися». Врешті решт компанія вирішила просто відмовитися від цієї ідеї.
Таким чином, Meta може зітхнути з полегшенням, знаючи, що Apple найближчим часом не конкуруватиме з її розумними окулярами. Meta зараз має розумні окуляри, створені у співпраці з Ray-Ban, яких вже продано понад мільйон одиниць. Також компанія працює над AR-версією, запуск якої заплановано на 2027 рік. Саме тоді Apple мала випустити свої вже скасовані окуляри, тож це був би дуже цікавий рік для споживчого AR-обладнання.
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