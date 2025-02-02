Apple встановила нові рекорди за квартальним доходом, але продажі iPhone знизилися — Finance.ua
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Apple встановила нові рекорди за квартальним доходом, але продажі iPhone знизилися

Фондовий ринок
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Apple встановила нові рекорди за квартальним доходом, але продажі iPhone знизилися
Apple встановила нові рекорди за квартальним доходом, але продажі iPhone знизилися
Святковий квартал традиційно є найуспішнішим для Apple з точки зору прибутків. Минулий тримісячний період, що завершився 28 грудня 2024 року (перший квартал фінансового 2025 року Apple), став для компанії історичним.
Про це пише gsmarena.

Рекордний дохід і чистий прибуток

Квартальний дохід Apple досяг рекордного рівня в $124,3 млрд, що на 4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Чистий прибуток компанії зріс до $36,3 млрд, а продажі встановили нові рекорди на ключових ринках, включаючи Америку, Європу, Японію та інші країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Розглядаючи результати за категоріями продуктів, Apple продемонструвала значні доходи від лінійок Mac ($8,9 млрд) та iPad ($8,0 млрд).

Рекорди у секторі цифрових послуг

Але саме сектор цифрових послуг (Apple Music, TV+ та iCloud) досяг рекордного доходу в $26,3 млрд і став основним рушієм зростання.
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У пресрелізі також згадується про рекордну кількість активних пристроїв Apple у всіх продуктових категоріях та регіонах.

Зменшення доходів від продажів iPhone

Водночас дохід від продажів iPhone зменшився до $69,1 млрд, порівняно з $69,7 млрд в аналогічному періоді попереднього року.
Окрім цього, продажі в Китаї впали більш ніж на $2 млрд, що викликає занепокоєння.
Очікується, що функції Apple Intelligence стануть доступними для більшої кількості мов і регіонів у квітні 2025 року, і Apple сподівається, що ця технологія стане ключовим драйвером зростання впродовж цього року.
За матеріалами:
ITC.ua
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