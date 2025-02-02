Apple може вбудувати інфрачервоні камери в AirPods — Finance.ua

Apple може вбудувати інфрачервоні камери в AirPods
Apple продовжує досліджувати ідею створення AirPods із вбудованими камерами. У своєму інформаційному бюлетені Power On відомий інсайдер Марк Гурман коротко згадав можливість інтеграції камер в AirPods у майбутньому, але не уточнив, для чого саме вони використовуватимуться.
Про це повідомляє MacRumors.
Що відомо про камери в AirPods
Передбачається, що ці крихітні камери не будуть призначені для знімання фото, а виконуватимуть функцію інфрачервоних сенсорів.
Аналітик постачального ланцюга Apple Мін-Чі Куо у червні 2024 року зазначив, що компанія планує розпочати масове виробництво нових AirPods з інфрачервоними камерами до 2026 року. За його словами, ці сенсори будуть схожі на приймач Face ID в iPhone.
Куо також зазначив, що майбутні AirPods з такими камерами покращать просторове аудіо для AR-гарнітури Apple Vision Pro.
Таким чином, під час перегляду відео у гарнітурі й використання цих навушників поворот голови в певному напрямку дозволить акцентувати звук із відповідного джерела, покращуючи аудіоефект.
Інфрачервоні камери потенційно можуть також уможливити «управління жестами в повітрі», що дозволить пристрою взаємодіяти з рухами рук.
Якщо передбачуваний термін початку масового виробництва — 2026 рік — буде дотримано, то нові AirPods з інфрачервоними камерами можуть з’явитися на ринку у 2026 або 2027 році.
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