Акції Apple почали рік з найгірших показників за 17 років — Finance.ua

Акції Apple почали рік з найгірших показників за 17 років Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Акції Apple почали рік з найгірших показників за 17 років

Корпорація Apple переживає найгірший початок року з 2008 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

До закриття торгів у п’ятницю 24 січня акції компанії впали на 11%, що робить їх показники найгіршими серед компаній «Великої сімки». Apple також значно відстає від S&P 500, який цього року зріс приблизно на 3,7% і на початку цього тижня досяг нового рекордного максимуму.

Це нестабільна позиція для акцій Apple. Донедавна компанія була найбільшою компанією за ринковою вартістю у світі і мала найбільшу вагу в індексі S&P 500. З тих пір Nvidia затьмарила її під час падіння Apple.

Заплановано, що Apple повідомить про квартальні прибутки 30 січня після закриття ринків, що є основним каталізатором для акцій, за яким інвестори будуть уважно стежити. Волл-стріт очікує, що компанія повідомить про прибуток на акцію в розмірі 2,35 дол на 124,2 млрд дол виручки.

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Економічна Правда За матеріалами:

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