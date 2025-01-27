Акції Apple почали рік з найгірших показників за 17 років — Finance.ua

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Акції Apple почали рік з найгірших показників за 17 років

Фондовий ринок
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Акції Apple почали рік з найгірших показників за 17 років
Акції Apple почали рік з найгірших показників за 17 років
Корпорація Apple переживає найгірший початок року з 2008 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
До закриття торгів у п’ятницю 24 січня акції компанії впали на 11%, що робить їх показники найгіршими серед компаній «Великої сімки». Apple також значно відстає від S&P 500, який цього року зріс приблизно на 3,7% і на початку цього тижня досяг нового рекордного максимуму.

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Це нестабільна позиція для акцій Apple. Донедавна компанія була найбільшою компанією за ринковою вартістю у світі і мала найбільшу вагу в індексі S&P 500. З тих пір Nvidia затьмарила її під час падіння Apple.
Заплановано, що Apple повідомить про квартальні прибутки 30 січня після закриття ринків, що є основним каталізатором для акцій, за яким інвестори будуть уважно стежити. Волл-стріт очікує, що компанія повідомить про прибуток на акцію в розмірі 2,35 дол на 124,2 млрд дол виручки.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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