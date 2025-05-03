Фінський стартап розробляє «розумні» окуляри для корекції далекозорості — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінський стартап розробляє «розумні» окуляри для корекції далекозорості

Технології&Авто
27
Фінський стартап розробляє «розумні» окуляри для корекції далекозорості
Фінський стартап розробляє «розумні» окуляри для корекції далекозорості, Фото: ілюстративне
Фінський стартап IXI залучив $36,5 млн, щоб розробити окуляри, які автоматично коригують зір за допомогою технологій відстеження очей і рідкокристалічних лінз. Компанія прагне зробити революцію на ринку оптики, оціненому в $200 млрд.
Про це пише TechCrunch.
Читайте також
IXI (раніше Pixieray) до цього працювала над мобільними технологіями в Nokia та змішаною реальністю в Varjo.

Хто інвестує у стартап

Компанія оголосила про залучення $36,5 млн від інвесторів, включно з Amazon Alexa Fund і лондонським венчурним фондом Plural, який очолив раунд серії А.
Серед інших інвесторів — Tesi, byFounders, Heartcore, Eurazeo, FOV Ventures, Tiny Supercomputer та попередні партнери — Maki. vc і Bragiel Brothers.
Читайте також
Кошти підуть на створення першого комерційного продукту — окулярів, що автоматично налаштовуються для корекції пресбіопії (далекозорості).

Особливості окулярів

Окуляри використовують пристрій в оправі для відстеження руху очей і рідкокристалічні лінзи, які миттєво підлаштовуються, щоб забезпечити чіткий зір.
Фінський стартап розробляє «розумні» окуляри для корекції далекозорості
Це усуває потребу в кількох парах окулярів чи незручних мультифокальних лінзах.
Батарея окулярів працює близько двох днів, а лінзи підтримують корекцію для далекозорості, що дозволяє бачити вдалину навіть без заряду. Проте без батареї читання може стати проблемою.
Читайте також
Компанія вже подала заявки на патенти для своєї технології. Хоча IXI не розкриває деталей, її окуляри обіцяють виглядати як звичайні, на відміну від конкурентів, таких як японська Vixion, чиї пристрої мають видимі елементи, схожі на камери.
Інші компанії, зокрема, японська Elcyo та французька Laclarée, також працюють над автофокусними окулярами, але їхні продукти ще не вийшли на ринок, а Laclarée відклала запуск до 2026 року через технічні складнощі.
Прототип окулярів від IXI має з’явитися до кінця 2025 року, але для виходу на ринок потрібні сертифікації, що може затримати запуск.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміє бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
👉 Долучитися до майбутнього
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems