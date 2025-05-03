Фінський стартап розробляє «розумні» окуляри для корекції далекозорості — Finance.ua

Фінський стартап розробляє «розумні» окуляри для корекції далекозорості 03.05.2025, 00:08 — Технології&Авто

Фінський стартап розробляє «розумні» окуляри для корекції далекозорості, Фото: ілюстративне

Фінський стартап IXI залучив $36,5 млн, щоб розробити окуляри, які автоматично коригують зір за допомогою технологій відстеження очей і рідкокристалічних лінз. Компанія прагне зробити революцію на ринку оптики, оціненому в $200 млрд.

Про це пише TechCrunch.

IXI (раніше Pixieray) до цього працювала над мобільними технологіями в Nokia та змішаною реальністю в Varjo.

Хто інвестує у стартап

Компанія оголосила про залучення $36,5 млн від інвесторів, включно з Amazon Alexa Fund і лондонським венчурним фондом Plural, який очолив раунд серії А.

Серед інших інвесторів — Tesi, byFounders, Heartcore, Eurazeo, FOV Ventures, Tiny Supercomputer та попередні партнери — Maki. vc і Bragiel Brothers.

Кошти підуть на створення першого комерційного продукту — окулярів, що автоматично налаштовуються для корекції пресбіопії (далекозорості).

Особливості окулярів

Окуляри використовують пристрій в оправі для відстеження руху очей і рідкокристалічні лінзи, які миттєво підлаштовуються, щоб забезпечити чіткий зір.

Це усуває потребу в кількох парах окулярів чи незручних мультифокальних лінзах.

Батарея окулярів працює близько двох днів, а лінзи підтримують корекцію для далекозорості, що дозволяє бачити вдалину навіть без заряду. Проте без батареї читання може стати проблемою.

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Компанія вже подала заявки на патенти для своєї технології. Хоча IXI не розкриває деталей, її окуляри обіцяють виглядати як звичайні, на відміну від конкурентів, таких як японська Vixion, чиї пристрої мають видимі елементи, схожі на камери.

Інші компанії, зокрема, японська Elcyo та французька Laclarée, також працюють над автофокусними окулярами, але їхні продукти ще не вийшли на ринок, а Laclarée відклала запуск до 2026 року через технічні складнощі.

Прототип окулярів від IXI має з’явитися до кінця 2025 року, але для виходу на ринок потрібні сертифікації, що може затримати запуск.

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