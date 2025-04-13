Meta планує презентувати нові смарт-окуляри Hypernova у 2025 році: в чому особливість — Finance.ua

Meta планує презентувати нові смарт-окуляри Hypernova у 2025 році: в чому особливість 13.04.2025, 00:19 — Технології&Авто

Meta планує презентувати нові смарт-окуляри Hypernova у 2025 році: в чому особливість

Компанія Meta розробила смарт-окуляри із вбудованим дисплеєм. Цей пристрій може змінити уявлення про носимі технології. Новинку планують випустити наприкінці 2025 року.

Про це пише Bloomberg.

Що відомо про смарт-окуляри від Meta

Meta активно працює над власною лінійкою смарт-окулярів, які можуть стати альтернативою смартфонам.

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Новинка, відома під кодовою назвою Hypernova, отримає вбудований монохромний дисплей, що виводитиме зображення безпосередньо перед оком користувача.

Основний функціонал буде зосереджений на отриманні сповіщень, перегляді фото, навігації та спілкуванні через популярні додатки компанії.

Очікувана вартість пристрою становитиме від $1000 до $1400, що робить його конкурентом не лише для інших розумних окулярів, а й для преміальних смартфонів.

Технічні можливості та управління

Однією з ключових особливостей Hypernova стане покращена камера, якість якої порівнюють із рівнем iPhone 13.

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В основі роботи пристрою лежить спеціальна модифікована версія Android, що адаптована для смарт-окулярів.

Керування буде реалізовано через сенсорні панелі на дужках, а також за допомогою інноваційного браслета Ceres, що розпізнаватиме жести руки. Це дозволить користувачам виконувати базові дії, не торкаючись самого пристрою.

Майбутні версії та довгострокові плани

Meta не зупиняється на одній моделі та вже працює над покращеними версіями окулярів.

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У 2027 році планується випуск Hypernova 2, який отримає бінокулярний дисплей, тобто інформація відображатиметься перед обома очима.

Паралельно компанія розробляє спортивні окуляри під брендом Oakley, а також повноцінні AR-окуляри Orion для розробників, які згодом перетворяться на споживчу модель Artemis.

Чому це важливо

Meta прагне створити пристрої, які зможуть частково або повністю замінити смартфони, зменшуючи залежність користувачів від платформ Apple і Google.

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Висока ціна пояснюється використанням передових технологій, але саме вони можуть відкрити новий етап розвитку носимих гаджетів.

Якщо окуляри справді стануть зручним інструментом для повсякденного користування, це змінить спосіб, у який ми отримуємо інформацію та взаємодіємо з цифровим світом.

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