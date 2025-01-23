Meta розробляє три нові моделі розумних окулярів і може випустити свою першу справжню AR-гарнітуру вже у 2027 році — Finance.ua

Meta розробляє три нові моделі розумних окулярів і може випустити свою першу справжню AR-гарнітуру вже у 2027 році Сьогодні 03:43 — Технології&Авто

Meta розробляє три нові моделі розумних окулярів і може випустити свою першу справжню AR-гарнітуру вже у 2027 році

Meta оновлює свої популярні смартокуляри і працює над розробкою нових носимих пристроїв, такі як годинники та навушники з камерою, а також продовжує вбудувати функції штучного інтелекту в більше продуктів.

Про це повідомили джерела Bloomberg, які знайомі з роботою компанії.

За словами інсайдерів, цього року компанія планує розробити розумні окуляри для спортсменів під брендом Oakley. Підрозділ Reality Labs, який розробляє пристрої, також планує випустити нові окуляри високого класу з вбудованим дисплеєм у 2025 році.

Інші продукти, що розробляються, конкуруватимуть зі смартгодинником і навушниками AirPods від Apple Inc. Також компанія просунулася у розробці свого першого справжнього продукту доповненої реальності, який буде випущений приблизно у 2027 році.

Зараз Meta продає окуляри Ray-Ban, у які вбудовані камери, мікрофони й інші технології. Хоча вони не є пристроєм доповненої реальності, тобто таким, що накладає дані та зображення на реальну картину світу, окуляри можуть фотографувати, аналізувати навколишнє середовище, відтворювати музику та відповідати на дзвінки.

Ця лінійка продуктів під кодовою назвою Supernova буде розширюватися трьома шляхами. По-перше, компанія планує вивести окуляри Ray-Ban на нові ринки. По-друге, Meta розширює свою технологію розумних окулярів на інші модні бренди, що належать партнеру Luxottica Group SA. Це, зокрема, нова версія під назвою Supernova 2, яка базується на окулярах Sphaera від Oakley. Цей комплект буде призначений для велосипедистів та інших спортсменів, а його камера буде розміщена в центрі кадрів.

Інша нова модель має внутрішню назву Hypernova. Цей продукт стане ще одним кроком до справжньої доповненої реальності, надаючи користувачам можливість запускати прості програмні додатки, переглядати сповіщення та фотографії, зроблені пристроєм. Як повідомляється, більш просунутий набір функцій буде коштувати дорожче; джерела повідомили, що наразі прогнозована ціна — $1000.

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Окрім цих розумних окулярів, Meta також розробляє AR-продукт під назвою Orion, який не отримає комерційного випуску. Натомість компанія планує запустити іншу версію вже у 2027 році. Цей продукт має кодову назву Artemis, і джерела повідомили, що цей прототип окулярів не такий важкий, як Orion, і є більш досконалим.

Meta також розробляє наручний ремінець, за допомогою якого можна буде керувати своїми розумними окулярами. Більшість моделей компанії мають елементи керування на скроні, але зап’ястний варіант буде схожий на той, що використовується для прототипу Orion.

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