Meta планує звільнити 5% своїх «найменш ефективних» співробітників — Finance.ua

Meta планує звільнити 5% своїх «найменш ефективних» співробітників Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

Meta планує звільнити 5% своїх «найменш ефективних» співробітників

Компанія Meta повідомила, що звільнить близько 5% своїх працівників, які «найменш ефективні». Замінити їх планують до кінця року.

Про це пише CNN

Станом на вересень 2024 року у компанії нараховувалось 72 000 працівників. Відтак звільнення може зачепити близько 3 600 з них.

«Я вирішив підвищити планку управління ефективністю та швидше звільняти неефективних співробітників», — повідомив гендиректор Meta Марк Цукерберг у внутрішній службовій записці, про яку першим повідомило Bloomberg

Зазначається, що зазвичай Meta звільняє працівників, які протягом року не виправдали очікувань. Та зараз компанія планує провести наймасштабніше скорочення.

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Повідомлення зроблено у період потрясінь та зміни політики на платформі. Два тижні тому компанія замінила свого головного політичного керівника на відомого республіканця.

Минулого тижня Meta оголосила, що припиняє програми перевірки фактів у США та змінює політику щодо поведінки, яка розпалює ворожнечу, дозволивши деякі нові типи контенту, які раніше були заборонені.

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