Meta планує звільнити 5% своїх «найменш ефективних» співробітників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meta планує звільнити 5% своїх «найменш ефективних» співробітників

Технології&Авто
16
Meta планує звільнити 5% своїх «найменш ефективних» співробітників
Meta планує звільнити 5% своїх «найменш ефективних» співробітників
Компанія Meta повідомила, що звільнить близько 5% своїх працівників, які «найменш ефективні». Замінити їх планують до кінця року.
Про це пише CNN.
Станом на вересень 2024 року у компанії нараховувалось 72 000 працівників. Відтак звільнення може зачепити близько 3 600 з них.
Читайте також
«Я вирішив підвищити планку управління ефективністю та швидше звільняти неефективних співробітників», — повідомив гендиректор Meta Марк Цукерберг у внутрішній службовій записці, про яку першим повідомило Bloomberg.
Зазначається, що зазвичай Meta звільняє працівників, які протягом року не виправдали очікувань. Та зараз компанія планує провести наймасштабніше скорочення.
Читайте також
Повідомлення зроблено у період потрясінь та зміни політики на платформі. Два тижні тому компанія замінила свого головного політичного керівника на відомого республіканця.
Минулого тижня Meta оголосила, що припиняє програми перевірки фактів у США та змінює політику щодо поведінки, яка розпалює ворожнечу, дозволивши деякі нові типи контенту, які раніше були заборонені.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.