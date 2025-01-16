Meta планує звільнити 5% своїх «найменш ефективних» співробітників — Finance.ua

Meta планує звільнити 5% своїх «найменш ефективних» співробітників
Компанія Meta повідомила, що звільнить близько 5% своїх працівників, які «найменш ефективні». Замінити їх планують до кінця року.
Про це пише CNN.
Станом на вересень 2024 року у компанії нараховувалось 72 000 працівників. Відтак звільнення може зачепити близько 3 600 з них.
«Я вирішив підвищити планку управління ефективністю та швидше звільняти неефективних співробітників», — повідомив гендиректор Meta Марк Цукерберг у внутрішній службовій записці, про яку першим повідомило Bloomberg.
Зазначається, що зазвичай Meta звільняє працівників, які протягом року не виправдали очікувань. Та зараз компанія планує провести наймасштабніше скорочення.
Повідомлення зроблено у період потрясінь та зміни політики на платформі. Два тижні тому компанія замінила свого головного політичного керівника на відомого республіканця.
Минулого тижня Meta оголосила, що припиняє програми перевірки фактів у США та змінює політику щодо поведінки, яка розпалює ворожнечу, дозволивши деякі нові типи контенту, які раніше були заборонені.
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