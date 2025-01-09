Компанію Meta оштрафували на €251 мільйон за витік даних користувачів Facebook — Finance.ua
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Компанію Meta оштрафували на €251 мільйон за витік даних користувачів Facebook

Фондовий ринок
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Компанію Meta оштрафували на €251 мільйон за витік даних користувачів Facebook
Компанію Meta оштрафували на €251 мільйон за витік даних користувачів Facebook
Європейський Союз наклав на власника Facebook, компанію Meta, штрафи на загальну суму 251 мільйон євро після розслідування витоку даних у соцмережі у 2018 році, в результаті якого були розкриті мільйони акаунтів.
Про це повідомляє Euronews.
Комісія із захисту даних, розташована в Ірландії, наклала штрафи після завершення розслідування витоку даних, коли хакери отримали доступ до акаунтів користувачів, скориставшись помилками в коді платформи, що дозволило їм викрасти цифрові ключі, відомі як «токени доступу».
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Наглядовий орган виніс догани та «адміністративні штрафи» на суму 251 мільйон євро після того, як виявив численні порушення правил із Загального регламенту захисту даних.
Meta заявила, що оскаржить це рішення.
«Це рішення стосується інциденту 2018 року. Ми вжили негайних заходів для вирішення проблеми, як тільки її виявили», — йдеться в заяві Meta. Водночас в компанії запевнили, що «активно поінформували людей, яких це торкнулося».
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Коли компанія вперше повідомила про проблему, Facebook заявив, що постраждали 50 мільйонів акаунтів користувачів. Утім, за даними наглядового органу, фактична кількість становила близько 29 мільйонів, у тому числі 3 мільйони в Європі.
Компанія заявила, що після виявлення помилки вона попередила ФБР і регуляторні органи в США і Європі.
Злам стосувався трьох різних багів у функції Facebook «Переглянути як», що дозволяє людям бачити, як їхні профілі виглядають для інших. Зловмисники використали вразливість, щоб викрасти токени доступу з акаунтів людей, чиї профілі з’являлися в пошуковій видачі за допомогою цієї функції.
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